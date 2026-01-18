Mehmet Şimşek ülkeye döndü: ABD'de ne yaptı, kimlerle görüştü?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, New York'ta gerçekleştirdiği yatırımcı toplantılarını tamamladı.

Mehmet Şimşek, Londra'nın ardından New York'ta gerçekleştirdiği temaslarını tamamlayarak Türkiye'ye döndü.

Şimşek'in perşembe ve cuma düzenlenen New York programı kapsamında 15 toplantı yapıldı. Şimşek, toplam bilanço büyüklüğü yaklaşık 30 trilyon dolara ulaşan yatırım kuruluşlarından 300'ü aşkın yatırımcıyla bir araya geldi.

New York'taki toplantılarda, Makroekonomik İstikrar ve Reform Programı'ndaki son gelişmeler, dezenflasyon süreci ve orta vadeli beklentiler yatırımcılarla paylaşıldı. Yatırımcılarla soru-cevap oturumları da gerçekleştirildi.

Şimşek, Londra ve New York programları kapsamında yaklaşık 88 trilyon dolar büyüklüğünde varlığı yöneten yatırım kuruluşlarından 800'den fazla isimle görüştü.