Mehmet Şimşek verileri yorumladı: "Programı kararlılıkla uyguluyoruz"
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Finansal piyasalarda olumlu döngü güçlenirken, makro finansal istikrar pekişiyor. Brüt rezervler 174,4 milyar dolar ile tarihi zirvede" dedi. Şimşek, ekonomi programını kararlılıkla uygulamaya devam ettiklerini söyledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, finansal piyasalarda olumlu döngünün güçlendiğini ve makro finansal istikrarın pekiştiğini savunarak, "Ekonomimizin dayanıklılığını artıran programımızı, dezenflasyon hedefi doğrultusunda kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz" ifadesini kullandı.
Şimşek, Next Sosyal'deki hesabından finansal piyasalara ilişkin verileri değerlendirdi.
Şimşek, "Finansal piyasalarda olumlu döngü güçlenirken, makro finansal istikrar pekişiyor" değerlendirmesinde bulundu.
Şimşek, brüt rezervlerin 174,4 milyar dolarla zirveye çıktığını söyleyerek, kur korumalı mevduat stokunun 3 trilyon lira azaldığını aktardı.
Türk lirası mevduatın payının da yüzde 59,6'ya yükseldiğine dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti: "10 yıllık dolar cinsi tahvil faizi yeniden yüzde 7'nin altına geriledi. Ekonomimizin dayanıklılığını artıran programımızı, dezenflasyon hedefi doğrultusunda kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz."