Mehmet Şimşek yanıtladı: Köprü ve otoyollar satılacak mı?

İktidarın, İstanbul Boğazı'ndaki iki köprüyü ve bir dizi otoyolu özelleştireceğine yönelik tartışmalar devam ederken, iktidar kanadından yapılan açıklamalara bir yenisi daha eklendi.

İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye Gazetesi'ne konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, söz konusu projenin bir satış işlemi olmadığını ve rutin işlemlerin uygulandığını savundu.

Şimşek "Yakın zamanda köprü ve otoyolların özelleştirilmelerine ilişkin ilave bir karar alınmamıştır. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından özelleştirme programında yer alan varlıkların özelleştirilmelerine yönelik rutin hazırlık çalışmaları sürekli bir biçimde yürütülmektedir” dedi.

"ŞEFFAF BİR ŞEKİLDE YÜRÜTÜLMEKTEDİR"

Özelleştirme uygulamalarının şeffaf bir şekilde yürütüldüğünü savunan Şimşek, Özelleştirme uygulamalarından elde edilen gelirlerin Özelleştirme Fonu’nda toplandığını, özelleştirilen kuruluşlardaki personele yapılan iş kaybı tazminatı vb. ödemeler ile kapsamdaki kuruluşların özelleştirmeye hazırlanması amacıyla idari, mali ve hukuki yönden yapılan düzenlemelerin gerektirdiği giderlerin karşılanmasına öncelik verildiğini söyledi.

Şimşek, harcamalar düşüldükten sonra kalan tutarın ise genel bütçeye gelir kaydedildiğini aktardı.