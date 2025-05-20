Mehmet Şimşek: Yatırımcılar geri döndü

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Doha'da düzenlenen "Katar Ekonomi Forumu" kapsamındaki "Küresel Büyüme ve Jeoekonomi" başlıklı etkinlikte konuştu.

Oturumda, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldıracaklarını açıklamasının hatırlatılması üzerine Şimşek, "İstikrarlı, barışçıl ve refah içinde bir Suriye'nin varlığı, bölge ve Türkiye için büyük kazanç. Açıkçası bunun büyük yardımı olacak. Çünkü, Suriye ile 911 kilometrelik sınırımız var. Çatışmalar ülkeleri olumsuz etkiler. Çatışmaları durdurmak, tüm bölge için büyük destek olacaktır" ifadelerini kullandı.

"EKONOMİ PROGRAMI PATİKASINDA GİDİYOR"

Şimşek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik operasyon ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından piyasalarda martta yaşanan krizin hatırlatılması üzerine, şu cevabı verdi:

"Ekonomi programı patikasında gidiyor ve etkisini gösteriyor. Enflasyon halen yüksek ama son 40 ayın en düşük seviyesini gördü. Son iki haftada döviz rezervlerinde yeniden toparlanma görüldü. Aslında yatırımcılar geri döndü. CDS, 90 baz puanın üzerinde düşüş gösterdi. Son birkaç haftaya baktığımızda, yatırımcı algısında da bir toparlanma var. Bunun da finansal piyasa koşullarına yansıdığını görüyorsunuz.

Küresel piyasalar sakinleştiğinde, yatırımcılar küresel ticaretteki parçalanmalara karşı dirençli olan, aynı zamanda bölgedeki istikrar ve refahtan faydalanabilecek ülkelere bakacaklar. Türkiye de bu ülkeler arasında. Doğrudan yabancı yatırımcı girişleri için hala en büyük aday olmaya devam ediyor. Enflasyondaki düşüşle birlikte öngörülebilirlik de artıyor."

"HER ŞEY DEZENFLASYON İÇİN HAZIR"

Para ve maliye politikasını güçlü bir şekilde ortaya koyduklarını savunan Şimşek, şöyle devam etti:

"Her şey dezenflasyon için hazır ancak hiçbir tedavi yan etkisiz değildir. Bazı sektörlerde aksaklıklar olduğunun farkındayız. Bu yüzden bu yılın başında bazı emek yoğun ihracat sektörlerinde desteği genişlettik. Programı rayında tutarken belirli çözüm yollarına bakıyoruz. Programın özü, sürdürülebilir ve yüksek büyüme için enflasyonu düşürmektir. Ayrıca, bazı yan etkileri gidermek için kısa vadeli çözümlere bakıyoruz."

Şimşek'e oturumda Katar Maliye Bakanı Ali Bin Ahmed Al-Kuwari ile Suudi Arabistan Ekonomi ve Planlama Bakanı Faysal el-İbrahim eşlik etti.