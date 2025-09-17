Mehmet Şimşek, yıl sonu enflasyonu için rakam verdi: "Dış şoklara rağmen programı rayında tuttuk"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonun yıl sonunda yüzde 30'un altına inmesini beklediklerini söyledi. Şimşek, enflasyonun 2026'da daha az hissedileceğini iddia etti.

Şimşek, A Haber yayınında konuştu, ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Savunma Sanayii ihracatında ilk 10 içerisine girebileceklerini ifade eden Şimşek, "Ekonomik büyüme yüzde 3 civarı yani bu seneden çok farklı olmayacak. Ticarette korumacılık artık yasal bir sorun. Dünyada nüfus yaşlanıyor bu avantaja çevrilmeli. Yapay zeka endeksinde iyi bir noktadayız. Savunma Sanayii ihracatında fırsat ülkesiyiz, yıldızımız patlıyor. İhracatta ilk 10’a girebiliriz" diye konuştu.

"PROGRAM RAYINDA"

Ekonomi programında dezenflasyonun başlaması ve dayanıklılığın güçlendirmesi evresine geçtiklerini söyleyen Şimşek, konuşmasının devamında dış şoklara rağmen programın rayında tutulduğunu savundu.

Son dönemde gündeme gelen konkordato dosyalarına da değinen Şimşek, "Programdan sonra konkordato yapan firma sayısı 3 bin 850. Bu firmaların reel sektör içindeki payı yüzde 0,73, ihracatta yüzde 0,7, istihdamda yüzde 0,58. Yani toplamda sınırlı bir etkiye sahip. Ancak suistimallerin önlenmesi için ortak çalışma gruplarıyla konuyu inceliyoruz" diye konuştu.