Mehmet Şimşek, yılın ilk enflasyon verilerini değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verileri hakkında yaptığı değerlendirmede talepteki dengelenme ve arz yönlü adımlara dikkat çekerek "enflasyondaki düşüşün devam edeceğini" söyledi.

Mehmet Şimşek, X hesabından yaptığı açıklamada, ocak ayı enflasyonunu değerlendirdi.

Ekonomi politikalarına vurgu yapan Şimşek, "Temel mallarda yıllık enflasyon yüzde 24 ile son 38 ayın en düşük seviyesinde. Hizmet enflasyonu ise geçen yıla göre 27 puan gerileyerek yüzde 62,9 oldu" dedi.

Dönemsel etkilerle aylık enflasyonun arttığını ifade eden Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak programımızın diğer adımlarıyla birlikte bütçe imkânları dâhilinde enflasyon hedefiyle uyumlu belirlediğimiz yönetilen ve yönlendirilen fiyatların da katkısıyla son 4 yılın en düşük ocak ayı verisi gerçekleşti. Maliye politikasındaki duruşumuz, talepteki dengelenme ve arz yönlü adımlarımızla enflasyondaki düşüş devam edecek."

TÜİK'in açıkladığı ocak ayı enflasyonuna göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 5,03 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 42,12 oldu.