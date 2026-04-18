Mehmet Tüm yıllar önce uyarmıştı: Okul katliamları gerçeği gözler önüne serdi

25 ve 26. Dönem Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm’ün Meclis kürsüsünden yaptığı bireysel silahlanma uyarıları yıllarca karşılıksız kaldı. Bugün o sözler, yaşanan okul katliamlarıyla birlikte tekrar gündeme geldi.

“BU TEHLİKE BÜYÜYOR” DEMİŞTİ

Mehmet Tüm, milletvekilliği döneminde yaptığı konuşmalarda bireysel silahlanmanın kontrol altına alınmaması halinde toplumsal güvenliğin ciddi risk altına gireceğini vurgulamıştı. Silaha erişimin kolaylaşmasının ileride telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğuracağını belirten Tüm, yetkilileri defalarca önlem almaya çağırmıştı.

UYARILAR DİKKATE ALINMADI

Aradan geçen yıllara rağmen bireysel silahlanma konusunda somut ve etkili adımların atılmaması, bugün yaşanan trajedilerle birlikte yeniden tartışma konusu oldu. Tüm’ün Meclis’te dile getirdiği risklerin gerçekleşmesi, kamuoyunda “gecikmiş önlem” eleştirilerini artırdı.

Son dönemde yaşanan ve toplumda derin yaralar açan okul saldırıları, bireysel silahlanmanın geldiği noktayı gözler önüne serdi. Güvenli olması gereken eğitim ortamlarında dahi silahlı saldırıların yaşanması, sorunun boyutunu bir kez daha ortaya koydu.

YILLAR ÖNCEKİ SÖZLER BUGÜN DAHA ANLAMLI

Mehmet Tüm’ün yıllar önce yaptığı uyarılar, son günlerde yaşanan olaylarla birlikte daha güçlü bir anlam kazandı. Gündeme yeniden gelen bu açıklamalar, bireysel silahlanma konusunda atılması gereken adımların gecikmesinin bedelini bir kez daha hatırlatıyor.