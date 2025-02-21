Mehmet Türkmen: Bu baskılara verilecek cevap örgütlenme seferberliği olmalı
4 gün önce tutuklanan BİRTEK SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen işçilere seslenerek mevcut baskılara ve işçileri köleliğe mahkum edenlere karşı verilecek en iyi cevabın örgütlenme seferberliği olduğunu söyledi.
Antep Başpınar ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) düşük ücret dayatmasına karşı başlatılan eylemlerin Gaziantep Valiliği'nin yasaklamasının ardından bir gün arayla gözaltına alınan ve 17 Şubat'ta tutuklanan Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK SEN) Genel Başkanı Mehmet Türkmen, Evrensel gazetesine konuştu.
Hem eylem yasağı kararıyla hem de tutuklamayla işçilere “Başınızı kaldırmayın, itiraz etmeyin, örgütlenmeyin” mesajı verildiğini belirten Mehmet Türkmen, bu baskılara ve işçileri köleliğe mahkum edenlere karşı verilecek en iyi cevabın örgütlenme seferberliği olduğunu söyledi.
Valiliğin patronları korumak istediğini vurgulayan Türkmen, gözaltı sürecine dair şöyle konuştu:
"Bu defa yalnızca çalışma hürriyetini engelleme suçundan değil, suça teşvik ve tahrik etme iddiasıyla da tutuklama kararı verildi. İkinci gözaltımda bir patron şikayeti yoktu, burası bence enteresan. Emniyet doğrudan kendine iş edinmiş, herhangi bir şikayetçi olmadan hakkımda işlem yapmış. Valilik doğrudan doğruya patronları korumak istemiş diye yorumluyorum. Savcı hiç ifade almadı. İlk savcı tutuklama konusunda ikna olmamış olsa gerek, savcıyı değiştirdiler. Savcının odasına defalarca polislerin girip çıktığını gördüm. İkinci gelen savcı hiç ifademi almadan tutuklamaya sevk etti."
BAŞPINAR İŞÇİLERİ NASIL ÖRGÜTLENDİ?
Türkmen, Başpınar'daki işçilerin örgütlenme sürecini ise şu şekilde anlattı:
"Başpınar işçisi son birkaç yıldır yaşadığı grev ve direnişlerle deneyim kazandı. Önceki direnişlerde sendikanın ileri işçilerle kurduğu bağ, uzun bir süredir bu direnişlerin ortaya çıkardığı birikim ve direnişlerde yaşanan zaafların tekrar etmemesi için daha örgütlü hareket etme bilinci 2025 yılı şubat eylemlerinin daha kararlı ve ileriden olmasını sağladı. Asgari ücret belirlendiği andan itibaren sendikamızın ileri işçilerle birlikte örgütlediği bildiri dağıtımları, kahve toplantıları, 26 Ocak’ta 36 fabrikadan işçi temsilcilerinin katıldığı Başpınar İşçi Kurultayı bu süreçte yüzlerce işçiyle bir araya gelmemize olanak tanıdı. Fabrikalarda talepleri önceden belirledik, komiteler oluşturduk. 12 Şubat günü 6 fabrikanın komiteleri ile ortak toplantı yapıldı. Bu direnişlerin birleşmesi yönünde bir adım olarak 13 Şubat günü direnişteki bütün fabrikalar Çelikaslan Fabrikasının önünde ortak eylem yapacaktı. Tam da bu eylem öncesi, gece yarısı Valilik yasak kararı aldı. Başpınar patronu işçilerden ne kadar korktuğunu bu şekilde göstermiş oldu."