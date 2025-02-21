Mehmet Türkmen: Bu baskılara verilecek cevap örgütlenme seferberliği olmalı

Antep Başpınar ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) düşük ücret dayatmasına karşı başlatılan eylemlerin Gaziantep Valiliği'nin yasaklamasının ardından bir gün arayla gözaltına alınan ve 17 Şubat'ta tutuklanan Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK SEN) Genel Başkanı Mehmet Türkmen, Evrensel gazetesine konuştu.

Hem eylem yasağı kararıyla hem de tutuklamayla işçilere “Başınızı kaldırmayın, itiraz etmeyin, örgütlenmeyin” mesajı verildiğini belirten Mehmet Türkmen, bu baskılara ve işçileri köleliğe mahkum edenlere karşı verilecek en iyi cevabın örgütlenme seferberliği olduğunu söyledi.

Valiliğin patronları korumak istediğini vurgulayan Türkmen, gözaltı sürecine dair şöyle konuştu:

"Bu defa yalnızca çalışma hürriyetini engelleme suçundan değil, suça teşvik ve tahrik etme iddiasıyla da tutuklama kararı verildi. İkinci gözaltımda bir patron şikayeti yoktu, burası bence enteresan. Emniyet doğrudan kendine iş edinmiş, herhangi bir şikayetçi olmadan hakkımda işlem yapmış. Valilik doğrudan doğruya patronları korumak istemiş diye yorumluyorum. Savcı hiç ifade almadı. İlk savcı tutuklama konusunda ikna olmamış olsa gerek, savcıyı değiştirdiler. Savcının odasına defalarca polislerin girip çıktığını gördüm. İkinci gelen savcı hiç ifademi almadan tutuklamaya sevk etti."

BAŞPINAR İŞÇİLERİ NASIL ÖRGÜTLENDİ?

Türkmen, Başpınar'daki işçilerin örgütlenme sürecini ise şu şekilde anlattı: