Mehmet Türkmen hakkında iddianame hazırlandı: 'Siyasi yasak' da talep edildi

Antep'te AKP’ye yakınlığı ile bilinen Hanifi Şireci’nin Sırma Halı fabrikasında ücretlerini alamadıkları için eylem yapan işçilere destek için katıldığı basın açıklamasındaki sözleri nedeniyle, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla tutuklanan BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen hakkında iddianame hazırlandı.

Savcılık, Türkmen hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 53/1 maddesi kapsamında "siyasi yasak" da talep etti.

EV BASKINIYLA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Yıllardır iş kazaları, ücret gaspları, mobbing ve hak gasplarıyla gündemden düşmeyen Hanifi Şireci’nin firması Sırma Halı’da 400 işçi, geç ödenen ve zamsız kalan ücretleri için bir hafta önce iş bırakırken işçilerin örgütlü olduğu BİRTEK-SEN’in Genel Başkanı Türkmen, işçiler adına yaptığı basın açıklaması nedeniyle 15 Mart'ta ev baskını ile gözaltına alınmıştı.

Savcılık talimatıyla gerçekleştirilen operasyonla Türkmen’in evinde arama yapılmış ve tüm elektronik eşyalarına el konulmuştu.

Antep Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklanan Türkmen yaklaşık üç buçuk haftadır Gaziantep E Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor.

MEHMET TÜRKMEN NE DEMİŞTİ?

Gaziantep Başpınar Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Sırma Halı’da çalışan işçiler, maaşlarının geç yatırıldığı ve zam farklarının ödenmediği gerekçesiyle iş bırakma eylemi başlatmıştı.

Yaklaşık 400 işçinin katıldığı eylem kapsamında, Balıklı Meydanı’nda basın açıklaması düzenlenmişti. Burada yaptığı açıklamalar gerekçesiyle gözaltına alınan BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen'in konuşması şöyleydi:

"SADECE MAAŞININ ZAMANINDA YATIRILMASINI İSTİYORLAR"

"Bu ülkeyi, bu kenti yönetenlerin ve onlarla iş birliği yapan patronların ramazan başından beri hayırseverlikleri ile övünüyorlar. Ülkeyi yönetenler her gün yoksulların yer sofralarında oturma pozu veriyorlar. Onları Sırma halı işçilerinin sofralarına çağırıyoruz. O sofralara oturanlar işçiyi kuru ekmeğe muhtaç edenlerdir. İşçiler aylardır maaşlarını düzenli alamıyorlar. Fazlasını değil sadece maaşının zamanında yatırılmasını istiyorlar. Karşılığında tehdit mesajları alıyorlar. İşçiler bir gün fatura ödemese üstüne faiz geliyor ama işçiye geç ödenen para aynı para. Bu ülkeyi var edenler, sırtında taşıyanlar fabrikalarda çalışan işçiler.

Haksızlığa karşı sesini duyurmak için toplanıyor ama etrafında yüzlerce polis oluyor. Neden işçiler basın açıklaması, yürüyüş yapmak istediğinde önüne bu kadar polis diziliyor? Barikatları işçilere değil patronlara kurun. Bu öfke birikiyor. Bu adaletsizliğe her gün yenilerini ekleyerek işçilerin yüreğinde öfke ve isyan biriktiriyorsunuz. Yapmayın, altında kalırsınız. İşçinin mesai ve zam farklarını bir an önce ödeyin. İşçileri tehdit etmekten vazgeçin. İşçileri insan yerine koymayı öğrenin."