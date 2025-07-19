Mehmet Türkmen’e hapis cezası
Emek Servisi
Antep Başpınar Organize Sanayi Bölgesi’nde, şubat ve mart aylarında patronların düşük zam dayatmasına karşı Başpınar Direnişi’ni başlatan işçilere öncülük eden BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen’e 6 ay hapis cezası verildi.
"Suç işlemeye tahrik" ve "yargı organlarını aşağılama" suçlamasıyla yargılanan Türkmen hakkında açılan davanın karar duruşması Gaziantep 55. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. Yargı organlarını aşağılama suçlamasından Türkmen’in beraatine karar veren mahkeme heyeti, suç işlemeye tahrik suçundan 1 yıl ertelemeli 6 ay ceza verdi. Avukatlar, karara itiraz edeceklerini söyledi.