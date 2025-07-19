Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Mehmet Türkmen’e hapis cezası

Çalışma Yaşamı
  • 19.07.2025 05:00
  • Giriş: 19.07.2025 05:00
  • Güncelleme: 19.07.2025 05:00
Mehmet Türkmen’e hapis cezası
Mehmet Türkmen

Emek Servisi

Antep Başpınar Organize Sanayi Bölgesi’nde, şubat ve mart aylarında patronların düşük zam dayatmasına karşı Başpınar Direnişi’ni başlatan işçilere öncülük eden BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen’e 6 ay hapis cezası verildi.

"Suç işlemeye tahrik" ve "yargı organlarını aşağılama" suçlamasıyla yargılanan Türkmen hakkında açılan davanın karar duruşması Gaziantep 55. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. Yargı organlarını aşağılama suçlamasından Türkmen’in beraatine karar veren mahkeme heyeti, suç işlemeye tahrik suçundan 1 yıl ertelemeli 6 ay ceza verdi. Avukatlar, karara itiraz edeceklerini söyledi.

BirGün'e Abone Ol