Mehmet Türkmen’in ev hapsi kaldırıldı

Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Genel Başkanı Mehmet Türkmen’in duruşması bugün Gaziantep Adliyesi’nde görüldü.

Duruşmada, mahkeme heyeti Türkmen’in ev hapsi kararını kaldırdı. Bir sonraki duruşma ise 18 Temmuz'a ertelendi.

Genel Başkanımız Mehmet Türkmen’in bugün görülen duruşmasında ev hapsi kararı kaldırıldı!



Dava 18 Temmuz tarihine ertelendi. Bu davada yargılanan sadece Mehmet Türkmen değil; işçilerin sendika hakkı, insanca çalışma talebi ve onurlu bir yaşam mücadelesidir.



Bugünkü duruşmada… pic.twitter.com/rpZMPkyPdD — BİRTEK-SEN (@birlesiktekstil) July 4, 2025

Duruşma öncesinde adliye önünde basın açıklaması yapıldı. BİRTEK-SEN Genel Sekreteri Mikail Kılıçalp okuduğu açıklamada özetle şunlar kaydedildi: "Bu mahkeme, 4.5 ay önce Mehmet Türkmen’in şahsında Başpınar işçilerinin ekmek mücadelesini cezalandırdı. Ancak bu mücadeleye karşılık olarak valilik, jandarma ve emniyet güçleri devreye girmiş; eylemler yasaklanmış, direniş alanlarına saldırılar gerçekleşmişti."

14 Şubat'ta gözaltına alınan ve Gaziantep Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan Mehmet Türkmen daha sonra tutuklanmıştı. Ardından ev hapsine alınıp bırakılmış ve 1 Mayıs öncesinde tekrar ev hapsi kararı uygulanmıştı.