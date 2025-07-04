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Mehmet Türkmen’in ev hapsi kaldırıldı

Gaziantep'te sendikal faaliyet yürüten BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen'in ev hapsi kaldırıldı.

Güncel
  • 04.07.2025 14:49
  • Giriş: 04.07.2025 14:49
  • Güncelleme: 04.07.2025 14:56
Kaynak: Haber Merkezi
Mehmet Türkmen’in ev hapsi kaldırıldı

Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Genel Başkanı Mehmet Türkmen’in duruşması bugün Gaziantep Adliyesi’nde görüldü.

Duruşmada, mahkeme heyeti Türkmen’in ev hapsi kararını kaldırdı. Bir sonraki duruşma ise 18 Temmuz'a ertelendi.

Duruşma öncesinde adliye önünde basın açıklaması yapıldı. BİRTEK-SEN Genel Sekreteri Mikail Kılıçalp okuduğu açıklamada özetle şunlar kaydedildi: "Bu mahkeme, 4.5 ay önce Mehmet Türkmen’in şahsında Başpınar işçilerinin ekmek mücadelesini cezalandırdı. Ancak bu mücadeleye karşılık olarak valilik, jandarma ve emniyet güçleri devreye girmiş; eylemler yasaklanmış, direniş alanlarına saldırılar gerçekleşmişti."

14 Şubat'ta gözaltına alınan ve Gaziantep Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan Mehmet Türkmen daha sonra tutuklanmıştı. Ardından ev hapsine alınıp bırakılmış ve 1 Mayıs öncesinde tekrar ev hapsi kararı uygulanmıştı.

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