Mehmet Türkmen’in ev hapsi kaldırıldı: "Hukuk ve demokrasi gelmiş gibi davranmayacağım"

Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Genel Başkanı Mehmet Türkmen'e verilen ev hapsi kararı kaldırıldı.

Türkmen, karara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamasında "Hakkımdaki ev hapsi kararı az önce kaldırıldı. Yurtdışı yasağı ve karakola imza şartı devam edecek" ifadelerini kullanan Türkmen, "Böyle kararlara çok sevinecek halde değiliz maalesef, biliyorum" dedi.

Türkmen, dün tahliye edilen ancak bugün yeniden tutuklanan ÇHD Onursal Başkanı Selçuk Kozağaçlı'yı anımsatarak şu ifadelere yer verdi:

"Haksız yere 8 yıl yattıktan sonra tahliye olan Selçuk Kozağaçlı bir gün sonra yeniden tutuklandı. Hala haksız yere tutuklu olan yüzlerce, binlerce insan, dostlarımız, yoldaşlarımız cezaevinde. O yüzden bugün (şimdilik) serbest kaldım diye ülkeye adalet, hukuk ve demokrasi gelmiş gibi davranmayacağım. İki ay önce zaten haksız yere tutuklandığımı, binlerce Başpınar işçisinin grevinin haksız yere yasaklandığını unutmayacağım. Bu koşullarda bizim için dışarıda ‘özgür’ olabildiğimiz her günün tek bir anlamı var; geride kimseyi bırakmadığımız gerçek bir adalet, demokrasi ve özgürlük için mücadele etmek."

Hakkımdaki ev hapsi kararı az önce kaldırıldı. Yurtdışı yasağı ve karakola imza şartı devam edecek.

Böyle kararlara çok sevinecek halde değiliz maalesef, biliyorum.



25 gün önce 36 gün tutuklulu kaldığım cezaevinden tahliye edildikten bir gün sonra ev hapsi verilmişti. Haksız… — Mehmet Türkmen (@mturkmenn27) April 17, 2025

14 Şubat Cuma günü gözaltına alınan ve Gaziantep Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan Mehmet Türkmen daha sonra tutuklanmıştı.

Türkmen, ‘Suç İşlemeye Alenen Tahrik Etme’ suçlamasıyla 36 gündür tutuklu bırakıldı.