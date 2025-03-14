Mehmet Türkmen’in tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi
BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen’in tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi. Türkmen, 26 gündür tutuklu durumda.
26 gündür tutuklu durumda bulunan Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Genel Başkanı Mehmet Türkmen’in tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.
Türkmen’in tutukluluk durumunu değerlendiren sulh ceza hakimliği, tutukluluk halinin devamı yönünde karar aldı.
Karar, BİRTEK-SEN tarafından hukuksuzluk olarak nitelendirildi.
Sendikanın X hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Sendika Genel Başkanımız Mehmet Türkmen 26 gündür tutuklu. Bugün yapılan tutukluluk değerlendirmesinde sulh ceza hakimi tutukluluk halinin devamına karar verdi. Dosyada dinlenen işçiler kimsenin talimatıyla hareket etmediğini söylemiş olmasına, yasak kararı iptal edilmesine rağmen; hukuk ayaklar altına alınarak başkanımızın bir aya yakın süredir özgürlüğü gasp edilmişken bu kararın da elbette hukukla açıklanacak hiçbir tarafı yoktur!
Hukuksuzluk üstüne hukuksuzluk yaşanmaya devam ediyor. Bu hukuksuzluğu sürdürmekten vazgeçin! Genel Başkanımız Mehmet Türkmen bir an önce serbest bırakılmalıdır!”
Sendika Genel Başkanımız Mehmet Türkmen 26 gündür tutuklu.— BİRTEK-SEN (@birlesiktekstil) March 14, 2025
Bugün yapılan tutukluluk değerlendirmesinde sulh ceza hakimi tutukluluk halinin devamına karar verdi. Dosyada dinlenen işçiler kimsenin talimatıyla hareket etmediğini söylemiş olmasına, yasak kararı iptal edilmesine… pic.twitter.com/3UIEKsrocA
MEHMET TÜRKMEN NEDEN TUTUKLANDI?
14 Şubat Cuma günü gözaltına alınan ve Gaziantep Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan Mehmet Türkmen daha sonra tutuklanmıştı.
Türkmen’e "çalışma hürriyetin ihlali" ve "suç işlemeye tahrik" suçlamaları yöneltilmişti. Mehmet Türkmen’e emniyetteki ifadesinde sosyal medya paylaşımları sorulmuştu.
Tutuklama gerekçesi olarak Gaziantep’in Başpınar ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) başlatılan eylemlere ilişkin sosyal medya paylaşımları gösterilmişti.
Eylemlerde işçiler düşük ücret dayatmasına karşı tepkilerini dile getirmişti.
VALİLİK 15 GÜN EYLEM YASAĞI GETİRMİŞTİ
Gaziantep'teki Başpınar Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu tekstil fabrikalarındaki işçi direnişleri sırasında Gaziantep Valiliği, 13 Şubat Perşembe günü aldığı kararlar kentte gösteri yürüyüşleri ve benzeri etkinliklerin 15 gün yasaklamıştı.
İşçiler yasak kararına rağmen direnişe devam etmiş, fabrika önlerinde ise polis ablukası oluşturulmuştu.
27 Şubat Perşembe günü, yani eylem yasağının dolmasına bir gün kala Gaziantep 5. İdare Mahkemesi, valiliğin yasağına karşı yürütmeyi durdurma kararı vermişti.