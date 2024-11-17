Mehmet Uçum'dan Bahçeli'nin Öcalan çağrısına destek
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK lideri Abdullah Öcalan için yaptığı çağrıya Saray'dan destek geldi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Bahçeli'nin çağrısının "tarihi bir önemde" olduğunu ifade etti ve ekledi: "Bunu uç bir yaklaşım olarak değerlendirmemize başka türlü mana yükleyenlerin alçakça bir niyet içinde oldukları, fitne peşinde koştukları açıktır."
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK lideri Abdullah Öcalan için yaptığı çağrıya destek verdi.
Mehmet Uçum, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamasında, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Sayın Bahçeli’nin, Meclis açılışından itibaren Terörsüz Türkiye hedefi için ortaya koyduğu büyük önderliği, Türkiye için gövdesini taşın altına koymak olarak değerlendirdi" dedi.
Uçum, şöyle devam etti: "Ülke Liderimizin bu tespiti; Sayın Bahçeli’nin bütün siyasetini Türkiye üzerine bina ettiğini, konu vatan olunca her şeyi göze aldığını, reyi değil ülkeyi düşündüğünü teşhis eden ve Sayın Bahçeli’nin ülke için yaptığı bu büyük fedakarlığa yüksek kıymet veren tarihi bir değerlendirmedir."
"TARİHİ BİR ÖNEMDE"
Bahçeli'nin çağrısına destek veren Uçum, şunları kaydetti:
"Sayın Bahçeli’nin terörün sona ermesi, terör örgütünün lağvedilmesi, teröristlerin Devlete teslim olması şartlarına bağlı olarak; tecritinin kaldırılması ve gerekirse Öcalan’ın Meclisin Dem grubunda konuşması çağrısı da tarihi bir önemdedir. Bu öneri Sayın Bahçeli’nin Terörsüz Türkiye için en ileri seviyede sorumluluk alan bir lider olduğunun delilidir. Bunu uç bir yaklaşım olarak değerlendirmemize başka türlü mana yükleyenlerin alçakça bir niyet içinde oldukları, fitne peşinde koştukları açıktır. Buradaki uç nitelemesi Sayın Bahçeli’nin müthiş cesaretine bir saygıdır."
BAHÇELİ'YE ÖVGÜLER
"Sayın Bahçeli, Terörsüz Türkiye hedefine ulaşmaya katkısı olması kaydıyla Öcalan için umut hakkını dahi gündeme getirmeyi her şeyi göze alarak ifade eden eşsiz cesaret sahibi bir liderdir" diyen Uçum, şunları söyledi:
"Sayın Bahçeli, Türkiye Yüzyılının başlangıcında ve en kritik dönemde Cumhurbaşkanımız Erdoğan’la birlikte bu muhteşem ülkemiz için büyük şanstır. Sayın Bahçeli’nin ortaya koyduğu bu gelecek vizyonunun ve Ülke Lideri Cumhurbaşkanımız Erdoğan’la sağladığı yüksek uyum ve tam mutabakatın Terörsüz Türkiye hedefi açısından belirleyici pratikleri geliştireceğine inancımız tamdır."
SAYIN BAHÇELİ’NİN TARİHİ ROLÜ!— Mehmet Uçum (@mehmetucum) November 16, 2024
Cumhurbaşkanımız Erdoğan,
Sayın Bahçeli’nin, Meclis açılışından itibaren Terörsüz Türkiye hedefi için ortaya koyduğu büyük önderliği, Türkiye için gövdesini taşın altına koymak olarak değerlendirdi.
Ülke Liderimizin bu tespiti;
Sayın…
MHP PAYLAŞIMLARDA ISRARCI
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahçeli'nin Öcalan için yaptığı çağrıya ilişkin henüz kamuoyu önünde bir değerlendirmede bulunmadı.
Öte yandan MHP, Devlet Bahçeli'nin DEM Partili milletvekilleri ile tokalaşmasının ardından PKK lideri Abdullah Öcalan'ı TBMM'ye çağırmasıyla başlayan yeni süreç ile ilgili üst üste paylaşımlar yaptı.
MHP'nin ilk videosu 12 kasım Salı günü paylaşıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yer aldığı videoda "Yalnız kalırsınız bazen en yakınınız bile anlamaz sizi" mesajı verildi.
MHP'nin sosyal medya hesabından toplam 5 tane Bahçeli paylaşımı yapıldı.
Söz konusu paylaşımlar, Bahçeli'nin yaptığı çağrının iktidar tarafından karşılık bulmaması üzerine gönderme olarak yorumlandı.
BAHÇELİ'NİN ÖCALAN ÇAĞRISIMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 1 Ekim'de TBMM 28. Dönem 3. Yasama Yılı Açılış Toplantısı'nda DEM Parti Grubu ile tokalaştı.
Bahçeli, DEM Parti Grubu ile tokalaşması hakkında yaptığı açıklamada, "Siyasette hiç kimseyle, hiçbir partiyle kategorik olarak alıp veremeyeceğiz, konuşup çözemeyeceğiz bir şey yoktur" dedi.
15 Ekim'deki MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Bahçeli, PKK lideri Abdullah Öcalan için çağrı yaptı. Bahçeli, "Türkiye'ye getirilirken 'her türlü hizmete hazırım' diyen terörist başı buyursun terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin. Ama devletin terörle masaya oturmasını hiç kimse, hiçbir şart altında beklemesin, aklından dahi geçirmesin" ifadelerini kullandı.
Bahçeli, 22 Ekim'deki Meclis Grup Toplantısında yaptığı çağrısında ise şunları söyledi: "Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini açıklasın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenleme yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil ne Edirne, adres İmralı'dan DEM'e uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız."
Bahçeli, MHP'nin 5 Kasım'daki TBMM Grup Toplantısı'nda, "Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan teröristbaşı, terörün bittiğini, PKK’nın lağvedildiğini, ihanet ve bölücülüğün çıkmaz sokak olduğunu söyleyecekse, haydi DEM grubuna gelsin, bunları teker teker söylesin, ak koyun kara koyun ortaya çıksın, umut hakkından da istifade etsin. Sözümün arkasındayım ve teklifimde ısrarlıyım" ifadelerini kullandı.
DEM Parti Milletvekili Ömer Öcalan, 23 Ekim tarihinde PKK lideri Abdullah Öcalan ile cezaevinde görüşmüştü.
Ömer Öcalan'ın aktardığına göre Abdullah Öcalan, mesajında şunları kaydetti: "Tecrit devam ediyor. Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim."