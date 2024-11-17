Mehmet Uçum'dan Bahçeli'nin Öcalan çağrısına destek

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK lideri Abdullah Öcalan için yaptığı çağrıya destek verdi.

Mehmet Uçum, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamasında, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Sayın Bahçeli’nin, Meclis açılışından itibaren Terörsüz Türkiye hedefi için ortaya koyduğu büyük önderliği, Türkiye için gövdesini taşın altına koymak olarak değerlendirdi" dedi.

Uçum, şöyle devam etti: "Ülke Liderimizin bu tespiti; Sayın Bahçeli’nin bütün siyasetini Türkiye üzerine bina ettiğini, konu vatan olunca her şeyi göze aldığını, reyi değil ülkeyi düşündüğünü teşhis eden ve Sayın Bahçeli’nin ülke için yaptığı bu büyük fedakarlığa yüksek kıymet veren tarihi bir değerlendirmedir."

"TARİHİ BİR ÖNEMDE"

Bahçeli'nin çağrısına destek veren Uçum, şunları kaydetti:

"Sayın Bahçeli’nin terörün sona ermesi, terör örgütünün lağvedilmesi, teröristlerin Devlete teslim olması şartlarına bağlı olarak; tecritinin kaldırılması ve gerekirse Öcalan’ın Meclisin Dem grubunda konuşması çağrısı da tarihi bir önemdedir. Bu öneri Sayın Bahçeli’nin Terörsüz Türkiye için en ileri seviyede sorumluluk alan bir lider olduğunun delilidir. Bunu uç bir yaklaşım olarak değerlendirmemize başka türlü mana yükleyenlerin alçakça bir niyet içinde oldukları, fitne peşinde koştukları açıktır. Buradaki uç nitelemesi Sayın Bahçeli’nin müthiş cesaretine bir saygıdır."

BAHÇELİ'YE ÖVGÜLER

"Sayın Bahçeli, Terörsüz Türkiye hedefine ulaşmaya katkısı olması kaydıyla Öcalan için umut hakkını dahi gündeme getirmeyi her şeyi göze alarak ifade eden eşsiz cesaret sahibi bir liderdir" diyen Uçum, şunları söyledi:

"Sayın Bahçeli, Türkiye Yüzyılının başlangıcında ve en kritik dönemde Cumhurbaşkanımız Erdoğan’la birlikte bu muhteşem ülkemiz için büyük şanstır. Sayın Bahçeli’nin ortaya koyduğu bu gelecek vizyonunun ve Ülke Lideri Cumhurbaşkanımız Erdoğan’la sağladığı yüksek uyum ve tam mutabakatın Terörsüz Türkiye hedefi açısından belirleyici pratikleri geliştireceğine inancımız tamdır."

SAYIN BAHÇELİ’NİN TARİHİ ROLÜ!



Cumhurbaşkanımız Erdoğan,

Sayın Bahçeli’nin, Meclis açılışından itibaren Terörsüz Türkiye hedefi için ortaya koyduğu büyük önderliği, Türkiye için gövdesini taşın altına koymak olarak değerlendirdi.



Ülke Liderimizin bu tespiti;



Sayın… — Mehmet Uçum (@mehmetucum) November 16, 2024

MHP PAYLAŞIMLARDA ISRARCI

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahçeli'nin Öcalan için yaptığı çağrıya ilişkin henüz kamuoyu önünde bir değerlendirmede bulunmadı.

Öte yandan MHP, Devlet Bahçeli'nin DEM Partili milletvekilleri ile tokalaşmasının ardından PKK lideri Abdullah Öcalan'ı TBMM'ye çağırmasıyla başlayan yeni süreç ile ilgili üst üste paylaşımlar yaptı.

MHP'nin ilk videosu 12 kasım Salı günü paylaşıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yer aldığı videoda "Yalnız kalırsınız bazen en yakınınız bile anlamaz sizi" mesajı verildi.

MHP'nin sosyal medya hesabından toplam 5 tane Bahçeli paylaşımı yapıldı.

Söz konusu paylaşımlar, Bahçeli'nin yaptığı çağrının iktidar tarafından karşılık bulmaması üzerine gönderme olarak yorumlandı.