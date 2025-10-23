Mehmet Uçum'dan "CHP'nin İstanbul İl Başkanı kim?" sorusuna yanıt: Esasen Tekin, usulen Çelik

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum Türkiye Basın Federasyonu'nun "Anadolu Sohbetleri" kapsamında, Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan ve basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Çözüm süreci, komisyonun Öcalan ile görüşmesi ihtimali ve yeni anayasa süreci gibi birçok başlıkta sorulan soruları yanıtlayan Uçum'un, "CHP'nin İstanbul İl Başkanı kim?" sorusuna verdiği yanıt ise dikkat çekti. Sürecin usul ve esas bakımından iki farklı şekilde değerlendirildiğini gözlemlediğini ifade eden Uçum soruyu şöyle yanıtladı:

"İşin esası açısından baktığınızda Gürsel Bey, usulü açısından baktığınızda Özgür Bey şeklinde bir durum ortaya çıkmış. Hukuk devam ederken yorum yapmak zor. Devam eden süreçlerde de bu değerlendirmeleri yaparken bizim siyah ya da beyaz dememiz hiç doğru olmaz."

Uçum'un sözlerinden öne çıkan başlıklar şöyle:

KOMİSYONUN ÖCALAN'LA GÖRÜŞMESİ DEĞERLENDİRİLİYOR

Süreç Komisyonu'nun Abdullah Öcalan'la görüşmesiyle ilgili farklı görüşler olduğu belirtilerek değerlendirmesi sorulan Uçum, "Meclis Başkanımız Sayın Kurtulmuş da açıkladı, 'Bu, komisyonun değerlendireceği bir karar'" dedi.

Uçum "Benim anladığım kadarıyla bu kategorik olarak reddedilen bir şey değil. Bu konu değerlendiriliyor" ifadelerini kullandı.

Uçum sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu süreçte İmralı'nın dinlenmesi meselesinde de karar verirse, bu da komisyon bakımından, kendi dinleme faaliyeti bakımından anlamlı bir değerlendirme olabilir. O yüzden nihayetinde komisyonun bu konuda vereceği kararı beklemek lazım. Hangi sebeple bu tartışma konusu olabilir onu tam kestiremiyorum. Fakat komisyonun dinleme faaliyeti açısından baktığımızda böyle bir kararın verilmesini ben makul karşılarım. Komisyon böyle bir karar verirse bu makul karşılanabilir. Nihayetinde komisyonun inisiyatifinde olan bir şeydir. 'Niye dinlemeye gidiyor?' şeklindeki eleştirilere o manada katılmam, komisyon böyle bir karar verirse" diye konuştu.

ANAYASA HEDEFİ VE AF TARTIŞMALARI

Çözüm sürecini bir geçiş süreci olarak tanımlayan Uçum "Bu geçiş sürecinden sonra Türkiye'nin bir demokratikleşme hamlesi, bir hukuk reformu hamlesi, yeni anayasa hedefi olduğunu da hep belirttik." dedi.

Af tartışmalarının ise gündemde olmadığını belirten Uçum sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu süreçte işin hem ceza hukuku boyutu var hem entegrasyon boyutu var. Ceza hukuku boyutunda bir af tartışması gündemde değil. Benim görebildiğim kadarıyla genel bir infaz hukuku düzenlenmesi de gündemde değil. Olabilecek olan nedir? İşte bu farklı durumla ilgili birtakım hukuki düzenlemeler yapmak. Orada da bir torba mantığıyla yaklaşılamaz. Münfesih terör örgütünün suça bulaşmamış olanlarıyla ilgili yaklaşım başka türlü olur, suçlar arasındaki farklılıklara göre hafif suçlar, ağır suçlar başka türlü olur. Dolayısıyla orada da kademelendirilmiş, ölçülendirilmiş bir yaklaşımın gündeme geleceğini öngörüyorum."