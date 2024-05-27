Mehmet Uçum, Fenerbahçe seçimine de karıştı: "Yazıklar olsun bu yönetime"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Fenerbahçe'nin ligi ikinci sırada kapatmasının ardından Ali Koç'u ve yönetimi hedef aldı. Uçum, takımın olağan seçimli genel kurulunu işaret etti: "Fenerbahçe camiası asla unutmayacak. Fenerbahçe’nin yükselişi önümüzdeki genel kuruldan itibaren başlayacak"

Süper Lig’in son haftasında oynanan maçların sonucunda Galatasaray şampiyon oldu, Fenerbahçe ligi ikinci sırada bitirdi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Fenerbahçe'nin ligi ikinci sırada bitirmesinin ardından Ali Koç'u ve yönetimi hedef alarak "Yazıklar olsun bu yönetime, büyük Fenerbahçe camiası bu seviyesizliği parçalayıp çıkar, bundan her hakiki Fenerbahçeli emindir" dedi.

Uçum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yazıklar olsun, siz Fenerbahçe tarihine kara leke olarak geçtiniz" diyerek, Fenerbahçe'de gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kurulu işaret etti: "Fenerbahçe’nin yükselişi önümüzdeki genel kuruldan itibaren başlayacak."

Uçum, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bu sezon da bitti, son on yıl yine hüsran.

Bir kaç doğruyu hiç bir zaman bir arada yapamayan Ali Koç yönetimi altı yıllık pratiğinde tek yaptığı doğru olan bu sezonki kadro tertibini de ne idari ne de teknik yönetimiyle birleştirebildi.

“Ben başkan olduğum sürece Fenerbahçe’yi şampiyon yapmazlar” diyen birinin yeniden başkan olmak istiyorum demesinin manası nedir:

Her halde Fenerbahçe şampiyon olmasın diye başkan olmak istiyorum demektir, başka bir anlamı olabilir mi bunun.

Bu kadar kendi egosunu Fenerbahçe’nin önünde tutan, bu kadar Fenerbahçe’yi araçsallaştıran bir başkan ve yönetim Fenerbahçe tarihinde görülmemiştir.

Yazıklar olsun bu yönetime, büyük Fenerbahçe camiası bu seviyesizliği parçalayıp çıkar, bundan her hakiki Fenerbahçeli emindir.

Ama son altı yılın eziyetini yaşatan başkan ve yöneticiler, siz Fenerbahçe tarihine kara leke olarak geçtiniz, bunu da muhteşem Fenerbahçe camiası asla unutmayacak.

Fenerbahçe’nin yükselişi önümüzdeki genel kuruldan itibaren başlayacak."