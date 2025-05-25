Mehmet Uçum: Türkiye'de siyasi tutsak yoktur

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda cezaevinde tutulan siyasetçiler için kullanılan 'siyasi tutsak' ifadesine tepki gösterdi.

Cumhur İttifakı’nın “terörsüz Türkiye” olarak adlandırdığı yeni sürece dair değerlendirmelerde bulunan Mehmet Uçum, bu süreçte 'kullanılan terminolojinin ideolojik kaygılarla değil, hukuki gerçekliklerle şekillenmesi gerektiğini' yazdı

Uçum, örnek olarak gösterdiği “siyasi tutsak” sözü için, “Bu tür kavramlar ideolojik bir anlam taşıyor olabilir ancak Türkiye’de böyle bir hukuki kategori yok. Bu tanımın bağlamı ne olursa olsun, ülkemizde siyasi tutukluluk diye bir durum söz konusu değildir” dedi.

Uçum'un bu paylaşımını MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da yeniden paylaştı.

"SUÇLUYU SUÇSUZ GÖSTEREMEZSİNİZ"

Uçum'un paylaşımında yer alan konuyla ilgili sözleri şu şekilde:

"Siyasi tutsak ibaresinin anlamı hangi bağlamda kullanılacağı bir yana kesin olan şu ki Türkiye’de siyasi tutsak yoktur. Ceza mevzuatında tanımlanmış şüpheli, sanık, tutuklu, hükümlü, terör suçlusu gibi statüler vardır. Bunlar hukuki statülerdir. İdeolojik-politik nitelemelerle pozitif hukukun üstünü örtemezsiniz.

Suçluyu suçsuz gösteremesiniz. Yolsuzluk yapandan kahraman, terörle iş tutandan mağdur çıkaramazsınız. Ceza hukuku açısından suç işlediği iddia edilmiş ya da suçlu bulunmuş kişileri hukuku reddederek aklayamazsınız. Pozitif hukuka ilişkin eleştirinizi hukuk sınırları içinde yapabilirsiniz, hukuku inkar edemezsiniz. İsnadlara karşı ancak hukuk içinde savunma yapıp hukuk yoluyla mücadele edebilirsiniz."