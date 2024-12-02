Mehmet Uçum: Yeni süreçte müzakere yoktur

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK lideri Abdullah Öcalan için yaptığı çağrıyla başlayan yeni süreç hakkında açıklamalarda bulundu.

T24'ten Cansu Çamlıbel'e konuşan Uçum, "Sonuçta geçmişte kullanılan kavramların oluşturduğu birikimler vardır. Negatifi boyutu da vardır geçmiş çözüm sürecinin, pozitif boyutu da vardır. Negatif boyutu şudur; orada bin yıllık ittifaka ihanet edilmiştir. Aslında çözüm süreci başarıya ulaşabilirdi. Fakat süreçte yer alan ve etkili olduğunu ileri süren aktörler, Türkiye'ye yönelik terörün bitirilmesi yaklaşımına ihanet ettiler" ifadelerini kullandı.

"Abdullah Öcalan mı ihanet edenlerden biri?" sorusuna Mehmet Uçum, "Öcalan da dahil, diğerleri de. Hepsi Kobani olayından sonra o süreçte pozitif sonuçlanabilecek tutum almadılar. Kobani üzerinden 6- 8 Ekim olayları yaşandı. Bunlar dışında bir de “Seni başkan yaptırmayacağız” çıkışları gündeme geldi. O süreçte o ihanetin parçalarından birisi de budur; 'Seni başkan yaptırmayacağız' siyasi çıkışıdır" cevabını verdi.

"10 SENE BİR ŞEY BUZDOLABINDA DURMAZ"

Eski çözüm sürecinden bahseden Uçum, "Sayın Erdoğan’ın 10 Ağustos 2014’te başbakanlığı görevi bitti, Cumhurbaşkanı seçildi. O söylediğiniz tarihte Başbakan Davutoğlu’ydu. Sayın Erdoğan’ın haberi vardı yoktu ya da Davutoğlu'nun haberi var mıydı yok muydu, o kısımların arka planını bilmiyorum. Ama haberi olmadığını Cumhurbaşkanımızın kendisi açıkladı. 'Çözüm süreci diye bir şey yoktur, biz bunu buzdolabına kaldırıyoruz' diye de o zaman söyledi zaten. O da o dönemin koşullarında kullanılan bir metafordu. On sene bir şey buzdolabında durmaz. Demek ki o süreç tamamlanmış bitmiş" ifadelerini kullandı.

"BURADA MÜZAKERE YOK"

Yeni sürece ilişkin değerlendirmesinde Uçum, "O, buzdolabında çürümüş gitmiş. Bugün devletin inisiyatifini, buzdolabından çıkarılan bir proje olarak düşünmemek lazım. Geçmişte ‘çözüm süreci’ olarak ifade edilen süreç tamamlanmış bir süreçtir, askıya alınmış bir süreç değildir. Dolayısıyla bu da ne onun devamıdır ne askıdan indirilmesidir ne de yeni tarzda bir çözüm sürecidir. Çünkü burada müzakere yoktur. Eski çözüm sürecinin bir müzakere havası vardı, karşılıklı görüşmeler vardı" dedi.

"DEM ÇABA GÖSTERSİN, DEVLET HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERECEK"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısı sorulan Uçum, şunları söyledi:

"Hayati bir çağrı yapılıyor sonuçta. Sayın Bahçeli'nin yaklaşımı da öyle, Cumhurbaşkanının da yaklaşımı da öyle. Türkiye'de artık Türkiye Büyük Millet Meclisi, terör vesayeti altında siyaset yapan bir partiye ya da birden çok partiye katlanamaz. Dünyanın hiçbir egemen ülkesinde, hiçbir egemen demokraside terörle bu kadar ilişkili ve terör vesayetini bu kadar içselleştirmiş bir siyaset demokratik siyaset olarak kabul edilemez. Bugün deniyor ki; “Artık bu katlanılmayacak bir noktaya geldi. Bu terör vesayetini ortadan kaldırmanız gerekir. Burada asıl sorumluluk sizdedir. Siz bu terör vesayetinden kurtulmak isterseniz devlet de bu konuda size her türlü desteği verecektir. Siz terör vesayetinden kurtulmak için çaba gösterin, bu konuda girişimde bulunun. Devlet her türlü desteği verecektir.” Bu işin içeriği bu."

ERDOĞAN'IN YENİDEN ADAYLIĞI

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığı konusunda da yorumda bulunan Uçum, "Anayasada bu imkân var ve bu imkân meclis iradesi tarafından kullanılabilir. 360 milletvekili 7 Mayıs 2028'den önce… Diyelim ki 2027'nin sonunda ya da ikinci yarısında böyle bir karar alırsa, bu olabilir" dedi.

Uçum, şöyle devam etti: "Cumhur İttifakı'na bakarsanız bu sürenin, Cumhurbaşkanlığı'nın bu ikinci dönem süresinin azami şekilde kullanması gibi bir yaklaşım var. Zaman yönetiminde farklı görüşler var ama ikisinde bir ortaklık var. Bakın Özgür Özel diyor ki; “Cumhurbaşkanına adaylık imkânı vermeden cumhurbaşkanı olmaktansa Cumhurbaşkanıyla yarışarak bizim bir adayımızın cumhurbaşkanı seçilmesi çok daha doğru bir yaklaşımdır.” Onlar açısından bence de doğru bir yaklaşım. Dolayısıyla Cumhur İttifakı'nda dile getirilen görüşlerle, Sayın Özel'in yaklaşımı prensipte uyuşuyor."

"Yani şöyle bir ajanda yok; bu süreci o kadar ileri noktalara taşıyalım ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir kez daha, bir kez daha, bir kez daha, yaşayabildiği kadar adaylık imkânı olsun" diyen Uçum, "Böyle bir şey yok, Anayasa son kez ve istisnai adaylık imkânı veriyor. Tam da bununla ilgili iki taraf da prensipte aynı şeyi söylüyor, şu an sorun zaman yönetimi" ifadelerini kullandı.