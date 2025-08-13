‘‘Mehmet Yıldırım hangi isimlerle görüşmüştür’’

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, "İBB Kumpas Borsası" iddialarını, Meclis gündemine taşıdı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yargıdaki birtakım kirli ilişkilerin ortaya çıktığını belirtti.

Bu soruşturmalarda bazı avukatların, tutuklulara giderek "itirafçı olmaları, telkin edilen ifadeyi ve belirli bir miktar parayı vermeleri durumunda, savcılarla olan ilişkilerini kullanarak tahliye sağlayacaklarını" taahhüt ettiklerine ilişkin ciddi kanıtlar olduğunu aktaran Tezcan, şunları kaydetti: "Avukat Mehmet Yıldırım 23 Mart 2025 tarihinden bu yana, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul’daki belediyelere ilişkin yürütülen soruşturma dosyalarındaki tutuklulardan hangileri ile kaçar kez görüşmüştür?"