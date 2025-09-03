Mehmet Zeki Doğan’ın "Tepetaklak" adlı romanı raflarda

Mehmet Zeki Doğan’ın 2019-2024 yılları arasında Edirne F Tipi Cezaevi’nde kaleme aldığı Tepetaklak adlı romanı, Telos Yayınları etiketiyle yayımlandı. Roman, zaman, mekân ve kimlik kavramlarının belirsizleştiği bir anlatı yapısıyla, kim olduğunu hatırlamayan bir karakterin arayışı üzerinden ilerliyor.

Doğan, 1997 yılında tutuklanmış, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) ikinci kez verdiği yeniden yargılama kararının ardından Ekim 2024’te beraat etmişti. Cezaevinde geçirdiği 27 yıl boyunca iki kitap yayımlayan Doğan, Tepetaklak da dahil olmak üzere üç kitap daha yazdı.

Roman, el yazısıyla iki nüsha olarak hazırlandı. Bu nüshalardan biri dışarıya çıkarılarak dijital ortama aktarıldı, düzenlendi ve yayınevine teslim edildi.

Beraatinin ardından İsviçre’ye yerleşen Mehmet Zeki Doğan’ın Tepetaklak adlı romanı, cezaevi koşullarında tamamladığı çalışmaların bir parçası olarak okuyucuyla buluştu.