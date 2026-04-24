Mehtap Ceyran'dan yeni roman: Dönüş

Everest Yayınları, yazar Mehtap Ceyran’ın yeni romanı Dönüş’ü okurlarla buluşturdu.

Yeni romanı; okura, on yıllık siyasi mahkûmiyetin ardından memleketine, parçalanmış ailesine ve travmalarla dolu yoksul çocukluğuna dönen bir kadının, kişisel ve toplumsal hafızayla giriştiği yakıcı bir baba kız hesaplaşmasını odağına alıyor.

Arka planında ülkenin elli yıllık tarihinin anlatıldığı, bu baba - kız hesaplaşması hikâyesinin merkezinde, on yıl sonra, karlı bir kış günü cezaevinden tahliye edilen ve yıllardır mesafeli olduğu gırtlak kanseri olan babasıyla vedalaşmak üzere Batman'a dönen Pero'nun içsel ve fiziksel yolculuğu yer alıyor.

Eserin ana çatışmasını, kahramanın 12 Eylül darbesinden 90'ların karanlığına, hapishane hücrelerine ve cezaevi katliamlarına uzanan şiddet ikliminde; yoksulluk, üvey anne zulmü ve babasının sevgisizliğiyle yoğrulan çocukluğuyla yüzleşme çabası oluşturuyor.

Karakterleri ve mekânı sıradan olmaktan çıkaran en çarpıcı özellik; Batman'da, askeri sokağa çıkma yasaklarının, Beyaz Torosların, rutubet, petrol, çamur ve kan kokusunun birbirine karıştığı atmosferinin âdeta nefes alan bir kurgu unsuru olarak işlenmesi.