Mehter Marşı ile saç koparan işkenceci polise dava açıldı

7 sene önce İdil Kültür Merkezi'ne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Bergün Varan'ın saçını kökünden kopararak Mehter Marşı ile oyun oynayan işkenceci polis E.Ç.'ye dava açıldı.

Grup Yorum’un müzik çalışmalarını yürüttüğü İdil Kültür Merkezi'ne yedi yıl önce yapılan baskında Bergün Varan’ın saçlarını koparan ve saçlarını mendil gibi sallayıp Mehter Marşı eşliğinde halay çeken polis E.Ç.’ye “işkence” suçlamasıyla dava açıldı.

MLSA'dan Elif Akgül'ün haberine göre soruşturma, işkence haberi hakkında Meclis İnsan Hakları Komisyonu bilgi isteyince açıldı.

Bergün Varan’ın ifadesini alan savcılık, “kişinin yaralanmasının basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olmadığının” belirtildiği Adli Tıp Raporu üzerine polis E.Ç. hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun 94/1 maddesinde düzenlenen “işkence” suçlamasıyla dava açtı. Adli Tıp raporunda, “...sağlam doku alanlarını içeren saçların kökü ile koptuğu ve zemininde yer yer pıhtılı alanlar içeren bölge, sağ temporal bölgede aurikula posteriorunda 5 cm çaplı ödematöz ve ağrılı alan olduğu" tespiti yer aldı.

"İNSAN ONURUYLA BAĞDAŞMIYOR"

İddianamede şüpheli polisin Varan’a yönelik eyleminin, “insan onuruyla bağdaşmayacak şekilde ve cezalandırmaya yönelik eylem olduğu”, “şüphelinin insan onuruyla bağdaşmayan ve mağdurenin bedensel yönden acı çekmesine, aşağılanmasına ve ruhsal yönden etkilenmesine yol açan eyleminin, belli bir süreç içinde gerçekleşen sistematik bir uygulama hâlini aldığı” belirtildi.

İddianamede “suç tarihi” olarak, gözaltı tarihi değil, Varan’a yönelik işkence haberinin yayımlandığı tarih esas alındı.

NE OLMUŞTU?

2017'de Okmeydanı İdil Kültür Merkezi'ne yapılan baskında 14 kişi gözaltına alınmıştı. Halkın Hukuk Bürosu gözaltına alınanlara kötü muamele yapıldığını twitter hesabından duyurmuş ve Bergül Varan’ın polis tarafından saçlarının kökünden söküldüğünü belirtmişti.

"MEHTER MAŞI İLE OYUN OYNADILAR"

Olaydan kısa süre sonra Artı Gerçek'e konuşan Varan, kendisine çok yoğun işkence yapıldığını, saçını kökünden koparan polislerin saçı sallayarak Mehmet Marşı eşliğinde oyun oynadıklarını anlatmıştı:

"Çok yoğun bir işknceye maruz kaldık. Kültür merkezine baskın yaptıklarında bizi çevik kuvvet aracına bindirdiler. Burada yaklaşık 2-3 saat bizi beklettiler. İşkence burada başladı. Aracın içinde yoğun bir işkence yaptılar. Bilerek sanki onun için hazırlanmış gibiydiler. Saçlarımı çekerken sanki yöntem öğrenmişler. Saçlarımı tutup çevirip kökünden kopardılar. Elinde kalan saçı sallayarak mehter marşı ile oyun oynuyorlardı. Saçımı savuruyorlardı. Koltuğun üzeri saçla dolmuştu."