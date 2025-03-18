'Mekan Duygusu' sergisinde 6 sanatçı bir araya geliyor

RedRouge Art Gallery, “Mekan Duygusu” sergisiyle Teşvikiye’nin sanatsal ruhunu yansıtan altı sanatçıyı bir araya getiriyor.

RedRouge Art Gallery, 14 Mart - 5 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek “Mekan Duygusu” sergisiyle Teşvikiye’nin sanatsal hafızasına ışık tutuyor.

Küratörlüğünü Emre Zeytinoğlu’nun üstlendiği sergide, Murat Morova, Esat Tekand, Argun Okumuşoğlu, Ahmet Elhan, Seyhun Topuz ve Bilge Alkor yer alıyor.

Bu sergi, sanatçıların yaşadıkları ve ürettikleri mekânlarla kurdukları bağları ele alırken, aynı çevrede gelişen farklı sanatsal yaklaşımları görünür kılıyor.

Teşvikiye, yıllar boyunca sanatçılar için bir buluşma noktası oldu ve burada şekillenen sanatsal etkileşim, bugün de varlığını sürdürüyor.