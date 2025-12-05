Mekânın kültürle buluştuğu söyleşi 13 Aralık’ta İstanbul’da

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, kültürün farklı alanlarının mekânla kurduğu ilişkiyi tartışmaya açan yeni bir söyleşi dizisine hazırlanıyor.

"Mekân Felsefesi Söyleşileri: Kültür ve Mekân" başlıklı etkinlik, 13 Aralık 2025’te İBB Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi’nde 13.30–16.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

Etkinlikte müzikten sinemaya, sahne sanatlarından edebiyata uzanan geniş bir yaratıcı üretim hattı, mekân kavramıyla birlikte ele alınacak.

5 KONUŞMACI KATILACAK

Programda yer alan isimler arasında müzik, sinema, sahne sanatları, oyunculuk ve edebiyat alanlarında üretim yapan konuşmacılar bulunuyor. Afişte, etkinliğe katılacak isimler şöyle sıralandı:

Erdal Güney (Müzik ve Mekân), Vuslat Saraçoğlu (Sinema ve Mekân), Cüneyt Mete (Sahne ve Mekân), Canberk Gültekin (Oyunculuk ve Mekân) ve Barış İnce (Edebiyat ve Mekân)

Mekânın bireysel ve toplumsal üretimlerdeki rolünü tartışmaya açmayı amaçlayan etkinlik, İstanbul’da kültür-sanat alanında yılın son buluşmalarından biri olacak.

İBB Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi’nde yapılacak programa katılım ücretsiz.