Mekke'de otobüs Türk kafileye çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

SUUDİ ARABİSTAN, (DHA) - SUUDİ Arabistan’ın Mekke şehrinde kontrolünü kaybeden bir ring otobüsünün, yolun karşısına geçmeye çalışan Türk kafilesine çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Suudi Arabistan’ın Mekke kentine umre için giden Türk kafileye Harem-i Şerif ile oteller arasında ring seferi yapan otobüslerden birinin çarpması sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin de yaralandığı bildirildi. Yetkililer, kazada hayatını kaybeden Türk vatandaşının Sakaryalı Abidin Dağköy olduğu, yaralanan Emine Dağköy ve Birol Yalçın’ın ise hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.

Türkiye'nin Cidde Konsolosluğu yetkililerin, olayın ardından hızla harekete geçtiği, gerekli diplomatik ve sağlık süreçlerini başlattığı ve ailelerle irtibat kurulduğu kaydedildi. Olayla ilgili Suudi Arabistan yetkililerinin de inceleme başlattığı aktarıldı.