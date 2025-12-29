"Mekke'de rüşvet" iddiası TBMM gündeminde: Görev süresi uzatıldı mı?

BirGün/ANKARA

26 Temmuz’da sosyal medya gündem olan bir video, Türkiye’de infial yarattı. Videoda, Diyanet’in Mekke’deki sorumlusu Ahmet Daştanbek, para sayarken görüldü. Sayılan paraların, rüşvet olduğunu iddia edildi. Diyanet ve Cumhuriyet Savcılığı para sayma görüntüleriyle ilgili soruşturma başlattı.

Skandalın perde arkasında yaşananlar, Diyanet kaynaklarınca şöyle aktarıldı:

Dönemin Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın özel kalem müdürü ve başkanlığın teftiş başkanı Hasan Güçlü, Kütahyalı iki hemşerisine umre görevi verdi. Umreye giden isimlerin, Erbaş döneminde kurumda müfettiş olarak çalışan, Arpaguş tarafından ise Teftiş Kurulu Başkanı yapılan Mehmet Arslan ile döneminde Atama Daire Başkanı Yusuf Tunç olduğu bildirildi.

GÖREV SÜRESİNE UZATMA

Arslan ve Tunç umre görevindeyken kamuoyunun günlerce konuştuğu para sayma videosu sızdı. Videonun ortaya çıktığı saatlerde çok sayıda üst düzey Diyanet görevlisinin, “Nargile partisinde” olduğu da Diyanet kaynaklarının iddiaları arasında yer aldı. Video ortaya çıkınca, partinin yarıda kesildiği savunuldu. Konuyla ilgili soruşturma devam ederken Diyanet'te başkan değişimi yaşandı. 17 Eylül’de görevinden ayrılan Ali Erbaş’ın, görev süresi sona ermeden kısa bir süre önce Ahmet Daştanbek’in görevden çekilmesine yönelik yazıyı onayladığı belirtildi. Resmi yazı, Ankara’dan Mekke’ye ulaştı. İddiaya göre Daştanbek, Suudi Arabistan’da sağlık raporu alarak, görevden çekildiğine yönelik yazıyı almadı. Daştenbek’in görev süresinin, Diyanet'in yeni yönetimi tarafından üç ay daha uzatıldığı anlatıldı.

TBMM GÜNDEMİNDE

Mekke’deki görüntülerin, TBMM gündemine taşındığı öğrenildi. CHP Milletvekili Gülcan Kış, “Basına yansıyan görüntüler ve iddialar üzerine, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yurt dışı teşkilatında görev yapan bazı yöneticiler hakkında kamuoyunda ciddi soru işaretleri oluşmuştur” diyerek Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi hazırladı.

CHP’li Kış’ın önergesinde, şu sorulara yanıt arandı:

>> Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Mekke sorumlusu olarak görev yapan Ahmet Daştanbek hakkında, basına yansıyan para sayma görüntülerinin ardından başlatıldığı belirtilen idari soruşturma tamamlanmış mıdır? Tamamlandıysa soruşturmanın sonucu ne olmuştur?

>> Ahmet Daştanbek’in, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü imzası ile görevden alındığına ilişkin işlemin görev süresi dolmadan gerçekleştirildiği; söz konusu resmi yazının imzalanmadığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı’ndaki yönetim değişikliğinin ardından görev süresinin üç ay daha uzatıldığı yönündeki iddialar doğru mudur?

>> Para sayma görüntülerinin basına yansıdığı zaman diliminde, Ahmet Daştanbek’in bazı üst düzey Diyanet yetkilileri ile birlikte bulunduğu bir sosyal ortama ilişkin olarak; yasaklı madde kullanımı da dâhil olmak üzere, kamuoyuna yansıyan iddialar hakkında herhangi bir idari inceleme veya araştırma yapılmış mıdır? Yapıldıysa bu incelemenin kapsamı ve ulaşılan sonuçlar nelerdir?

>> Ahmet Daştanbek hakkında yürütülen idari soruşturma hangi birim tarafından, hangi yetkililerin görev ve sorumluluğu altında sonuçlandırılmıştır? Soruşturma sürecinde tarafsızlık ve etik ilkelere ilişkin herhangi bir değerlendirme yapılmış mıdır?