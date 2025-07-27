Mekke’de rüşvet iddiasına soruşturma başlatıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Mekke Sorumlusu Ahmet Daştanbek’in yer aldığı görüntüler kamuoyunda infial yarattı. Sosyal medyada paylaşılan ve Daştanbek’in para sayma görüntülerini içeren videonun, “Rüşvetin belgesi” olduğu öne sürüldü.

Görüntülerle ilgili henüz bir açıklamaya yapmayan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, olayla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi. BirGün’e bilgi veren Diyanet kaynakları, “Konunun üzerine hassasiyetle gidileceğini” savundu.

YILLARDIR KONUŞULUYOR

İsmini vermek istemeyen bir Diyanet personeli ise “Rüşvet alındığı” yönündeki iddianın başkanlık koridorlarında uzun yıllardır konuşulduğunu anlattı. İddiaların üzerine hiçbir zaman gidilmediğini belirten Diyanet personeli, “Suudi Arabistan’da olanları denetlemek çok kolay değil” diyerek denetim zafiyetine dikkati çekti.

KORUYANLAR KİM?

Diyanet’in hacdan elde ettiği gelirin fahiş tutarlarda olduğunun altını çizen Diyanet personeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Daştanbek’in olduğu videoda yaşananlar, yalnızca küçük bir detay. Olayın içi farklı yerlere ve kişilere gideceği için dosya kapatılacaktır. En kritik konu 20 yıldır rüşvet aldığı iddia edilen kişiyi kim neden koruyor? Mekke'de 20 yıldır kalmasına kim ya da kimler izin veriyor?”