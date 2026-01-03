Meksika'da 6.5 şiddetinde deprem: 2 kişi hayatını kaybetti

Meksika'nın güneyindeki Guerrero eyaletinde 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Meksika’nın ulusal sismoloji ajansının verilerine göre, Guerrero eyaletinde, San Marcos kasabası yakınlarında 6.5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Söz konusu deprem sırasında, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum’un basın toplantısını yarıda kesmek zorunda kaldığı bildirildi.

Ulusal Sismoloji Servisi’ne göre 540’tan fazla artçı sarsıntının kaydedildiği depremde, biri başkentte kalp krizi sonucu, diğeri ise merkez üssünün bulunduğu Guerrero eyaletindeki bir çökme nedeniyle olmak üzere iki kişi hayatını kaybetti.