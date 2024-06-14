Meksika'da aşırı sıcaklardan ölenlerin sayısı 125'e yükseldi

Meksika'da çoğunluğu Veracruz'da olmak üzere ülke genelinde, yılbaşından bu yana 125 kişi aşırı sıcaklardan hayatını kaybetti. Ülkede yüksek sıcaklıklar nedeniyle son 5 günde 35 kişi öldü.

Dünya 14.06.2024 18:25 Giriş: 14.06.2024 18:25

Güncelleme: 14.06.2024 18:29 Kaynak: AA

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