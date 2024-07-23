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Meksika'da başkentin polis istihbarat şefi silahlı saldırıda öldürüldü

Ajans Haberleri
  • 23.07.2024 11:45
  • Giriş: 23.07.2024 11:45
  • Güncelleme: 23.07.2024 11:46
Kaynak: AA
Meksika'da başkentin polis istihbarat şefi silahlı saldırıda öldürüldü

Meksika'nın başkenti Meksiko'nun polis istihbarat şefi, sokakta uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Meksika basınında çıkan habere göre, Meksiko'nun polis istihbarat şefi Milton Morales Figueroa, başkentin kuzeyindeki Coacalco kasabasında, alışveriş yaptığı sırada saldırıya uğradı.

Saldırıda sırtına 3 kurşun isabet eden 40 yaşındaki Figueroa, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Vatandaş Güvenliği Sekreterliği (SSC) Başkanı Pablo Vazquez, açıklamasında, olaydan "büyük" üzüntü duyduğunu belirterek, "Meydana gelen korkunç saldırıda meslektaşım ve dostum Milton Morales Figueroa hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.

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