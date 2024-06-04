Meksika'da Belediye Başkanı Yolanda Sanchez Figueroa öldürüldü

Meksika'da ilk kadın devlet başkanının seçilmesinden bir gün sonra Cotija şehrinin kadın Belediye Başkanı Yolanda Sanchez Figueroa öldürüldü.

Meksika’da Claudia Sheinbaum'un ülke tarihinin ilk kadın devlet başkanı seçilmesinden bir gün sonra batıdaki Cotija şehrinin kadın Belediye Başkanı Yolanda Sanchez Figueroa silahlı saldırıda öldürüldü.

Ulusal basındaki haberlere göre, Cotija kentinin kadın Belediye Başkanı Yolanda Sanchez Figueroa, sokak ortasında silahla vurularak hayatını kaybetti.

Michoacan eyaleti İçişleri Bakanlığının X hesabından yapılan açıklamada, Figueroa’nın öldürülmesi kınandı.

Figueroa, Eylül 2023’te de Jalisco eyaletinin Guadalajara şehrinde bir alışveriş merkezinden kaçırılmış ve 3 gün sonra bulunmuştu.

Meksika'da 2 Haziran'da yeni devlet başkanını belirlemek için seçimler yapılmıştı. Dün açıklanan sonuçlara göre Claudia Sheinbaum, seçimleri kazanmıştı.