Meksika'da Beryl Kasırgası nedeniyle deniz kaplumbağası yumurtaları tahliye edildi

Meksika'nın Cancun kentinde belediye, Karayipleri etkisi altına alan Beryl Kasırgası nedeniyle sahillerden deniz kaplumbağası yumurtalarını tahliye etti.

Atlantik Okyanusu'nda oluşan ve Karayipleri vuran "Kategori 4" şiddetindeki Beryl Kasırgası'nın, Cancun'un güneyine de ulaşması bekleniyor.

Cancun Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kasırga nedeniyle deniz kaplumbağalarının yumurtalarını denize sürüklemesinin önüne geçmek amacıyla yumurtaların tahliye edilmesi kararı alındı.

Bu kapsamda Belediye çalışanları da sahilde kuma gömülü 93 yuvadan 10 bini aşkın yumurtayı çıkararak, gerekli şartların sağlandığı "güvenli bir yere" taşıdı.