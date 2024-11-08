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Meksika'da bir kamyonetin kasasında 11 ceset bulundu

Meksika'nın güneyindeki Guerrero eyaletinde, terk edilmiş bir kamyonetin kasasında 11 ceset bulundu.

Dünya
  • 08.11.2024 15:45
  • Giriş: 08.11.2024 15:45
  • Güncelleme: 08.11.2024 16:11
Kaynak: AA
Meksika'da bir kamyonetin kasasında 11 ceset bulundu
Fotoğraf: AA

Meksika'nın güneyindeki Guerrero eyaletinde, terk edilmiş bir kamyonetin kasasında 2'si çocuk 11 kişinin cesedi tespit edildi.

Meksika basınında çıkan habere göre, eyalete bağlı Chilpancingo kentindeki Del Sol otoyolunda, terk edilmiş bir kamyonete ilişkin polise ihbarda bulunuldu.

Polis ekipleri, kamyonetin kasasında 2'si çocuk 11 kişinin cesedini buldu.

Emniyetten yapılan açıklamada bu olayı organize suç örgütü Los Ardillos'un gerçekleştirmiş olabileceği belirtildi.

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