Meksika'da devrilen yük kamyonundaki 10 göçmen hayatını kaybetti

Meksika'nın güneyinde, göçmenleri taşıyan yük kamyonunun devrilmesi sonucu 10 kişinin öldüğü ve 15 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Chiapas eyaleti yetkilileri, kazanın Guatemala sınırına 175 kilometre uzaklıktaki Pijijiapan kasabası yakınlarındaki bir otoyolda meydana geldiğini açıkladı.

Yetkililer, kazada ilk belirlemelere göre, 10 göçmenin yaşamını yitirdiğini, 15 kişinin de yaralandığını kaydederken, ölenlerin milliyetleri hakkında bilgi verilmedi.

Öte yandan, Associated Press'e (AP) konuşan ismi açıklanmayan ve eyalet savcılığında çalıştığı belirtilen bir kaynak, ölenlerin, kamyona otostop çekerek binen Kübalı göçmenler olduğunu öne sürdü.

Yaralılardan kaçının göçmen olduğu, sağlık durumları ve milliyetleri hakkında da henüz açıklama yapılmadı.