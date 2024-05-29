Meksika'da Filistin eylemi: Eylemciler İsrail Büyükelçiliği'ne molotof attı!
Meksika'da İsrail Büyükelçiliği önünde düzenlenen Filistin’e destek eylemlere polis müdahale etti. "Soykırımcıları savunmayın" sloganları atan eylemciler, İsrail Büyükelçiliğine doğru molotofkokteyli attı.
Meksika’nın başkenti Meksiko’daki İsrail Büyükelçiliği önünde düzenlenen Filistin’e destek gösterilerinde meydana gelen eylemde 6 polis yaralanırken bazı göstericiler gözaltına alındı.
Filistin'e destek için İsrail Büyükelçiliği önünde toplanan göstericiler Meksika hükümetinden İsrail ile diplomatik ilişkileri kesmesini istedi.
Eylemciler, İsrail hükümetine de tepki göstererek İsrail Büyükelçiliğine doğru molotofkokteyli, sis bombaları ve taş attı.
İsrail'in Refah kentinde yerlerinden edilmiş Filistinlilerin kampına düzenlediği saldırıyı "katliam" olarak nitelendiren eylemciler, demir bariyerleri aşmaya çalıştı. Polis göstericilere engel oldu.
"Soykırımcıları savunmayın" sloganları atan eylemciler, Büyükelçilik önündeki koruyucu çitlere de zarar verdi.
Olaylarda 6 polisin yaralandığı, çok sayıda eylemci gözaltına alındığı bildirildi.