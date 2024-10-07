Meksika'da geçen hafta göreve başlayan Belediye Başkanı Arcos öldürüldü

Meksik'da 6 gün önce göreve başlayan belediye başkanı Alejandro Arcos, ülkenin güneybatısındaki Guerrero eyaletinde yaklaşık 280 bin nüfuslu bir şehir olan Chilpancingo'da ölü bulundu.

Eyalet Savcılığı, yaklaşık bir hafta önce yemin ederek görevine başlayan Arcos'a ilişkin açıklama yaptı.

Arcos'un saldırı sonucu hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, olaya ilişkin detaylar paylaşılmadı.

Kurumsal Devrim Partisi (PRI) lideri Alejandro Moreno ise X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Arcos cinayetine ilişkin üzüntüsünü dile getirdi.

Üç gün önce de aynı belediye meclisinden sekreter Francisco Tapia'nın öldürüldüğünü hatırlatan Moreno, "Onlar toplum için ilerleme çabasında genç ve dürüst kamu görevlileriydi." ifadesini kullandı.