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Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyonete açılan ateş sonucu 6 kişi öldü

Ajans Haberleri
  • 03.10.2024 12:43
  • Giriş: 03.10.2024 12:43
  • Güncelleme: 03.10.2024 12:43
Kaynak: AA
Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyonete açılan ateş sonucu 6 kişi öldü

Meksika'da göçmenleri taşıyan bir kamyonete ateş açılması sonucu, araçtaki 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Meksika Savunma Bakanlığı, Guatemala sınırındaki Chiapas eyaletinde Mısır, Nepal, Küba, Hindistan ve Pakistan uyruklu 33 göçmeni taşıyan kamyonete ateş açılmasına ilişkin açıklama yaptı.

Silah sesleri duyan 2 Meksika askerinin kamyonete ateş ettiği belirtilen açıklamada, olayda 6 göçmenin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü aktaran yetkililer, ateş açan 2 askerin görevden alındığını açıkladı.

Yetkililer, kamyonette silah bulunup bulunmadığıyla ilgili açıklama yapmadı.

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