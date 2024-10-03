Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyonete açılan ateş sonucu 6 kişi öldü
Kaynak: AA
Meksika'da göçmenleri taşıyan bir kamyonete ateş açılması sonucu, araçtaki 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Meksika Savunma Bakanlığı, Guatemala sınırındaki Chiapas eyaletinde Mısır, Nepal, Küba, Hindistan ve Pakistan uyruklu 33 göçmeni taşıyan kamyonete ateş açılmasına ilişkin açıklama yaptı.
Silah sesleri duyan 2 Meksika askerinin kamyonete ateş ettiği belirtilen açıklamada, olayda 6 göçmenin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı kaydedildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü aktaran yetkililer, ateş açan 2 askerin görevden alındığını açıkladı.
Yetkililer, kamyonette silah bulunup bulunmadığıyla ilgili açıklama yapmadı.