Meksika'da ilk kez bir insanda "H5N1" türü kuş gribi görüldü

Meksika'da ilk kez bir insanda "H5N1" türü kuş gribine rastlandı

Meksika Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada göre kuzeydeki Durango eyaletinde 3 yaşındaki kız çocuğunun kuş gribi olduğu doğrulandı.

Kız çocuğuna 1 Nisan'da nakledildiği Torreón şehrindeki hastanede yapılan testte "H5N1" virüsü pozitif çıktı.

Durumu halen ciddi olan çocuk, hastanede tedavi görüyor.

İNSANDAN İNSANA BULAŞIYOR MU?

Meksikalı yetkililer, "H5N1"in şu ana kadar insandan insana bulaştığına dair bir kanıtın olmadığını vurguladı.

Yetkililer, hasta veya ölü kümes hayvanları ile yaban hayatıyla temas sonrası öksürük, nefes alma zorluğu, baş ağrısı, kusma, göz kızarıklığı gibi şüpheli semptomlar yaşanması halinde tıbbi yardım alınmasını önerdi.