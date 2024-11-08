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Meksika'da, kamyonet kasasında 2'si çocuk 11 ceset bulundu

Meksika'da bir kamyonetin kasasında 11 kişinin cesedi bulundu. Emniyet, cinayetleri suç örgütü Los Ardillos'un gerçekleştirmiş olabileceği ihtimali üzerine duruyor.

Dünya
  • 08.11.2024 08:08
  • Giriş: 08.11.2024 08:08
  • Güncelleme: 08.11.2024 08:10
Kaynak: AA
Meksika'da, kamyonet kasasında 2'si çocuk 11 ceset bulundu
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Meksika'nın güneyindeki Guerrero eyaletinde, terk edilmiş bir kamyonetin kasasında 2'si çocuk 11 kişinin cesedi tespit edildi.

Meksika basınında çıkan habere göre, eyalete bağlı Chilpancingo kentindeki Del Sol otoyolunda, terk edilmiş bir kamyonete ilişkin polise ihbarda bulunuldu.

Polis ekipleri, kamyonetin kasasında 2'si çocuk 11 kişinin cesedini buldu.

Emniyetten yapılan açıklamada bu olayı organize suç örgütü Los Ardillos'un gerçekleştirmiş olabileceği belirtildi.

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