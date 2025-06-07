Meksika'da küçük uçak düştü: 1 mühendis ve 2 pilot öldü
Meksika Tarım Bakanlığı, büyükbaş hayvanları etkileyen kurt sineklerinin yayılmasını önlemek amacıyla sterilizasyon çalışmasında kullanılan küçük uçağın, Tapachula kenti yakınlarında düştüğünü duyurdu. Düşme sonucu 1 ziraat mühendisi ve 2 pilot hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
Meksika'nın güneyinde küçük uçağın düşmesi sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.
Meksika Tarım Bakanlığı, konuya ilişkin açıklama yaptı.
Yapılan açıklamada, büyükbaş hayvanları etkileyen kurt sineklerinin yayılmasını önlemek amacıyla sterilizasyon çalışmasında kullanılan küçük uçağın, Guatemala sınırındaki Chiapas eyaletinin Tapachula kenti yakınlarında düştüğü kaydedildi.
Guatemala'ya ait uçakta bulunan Meksikalı ziraat mühendisi ile 2 Guatemalalı pilotun hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, kazanın nedenine ilişkin bilgi verilmedi.