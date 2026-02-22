Meksika'da lideri öldürülen kartel misilleme yaptı: Ülkede adeta iç savaş gibi olaylar yaşandı

Meksikalı Cártel de Jalisco Nueva Generación /Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) kartel lideri "El Mencho" lakaplı Nemesio Ruben Oseguera Cervantes’in, Meksika federal güçleri tarafından öldürüldüğü bildirildi. Açıklama Meksika hükümetinden geldi.

Edinilen bilgiye göre "El Mencho" kartelin bulunduğu eyalet olan Jalisco’nun batı kıyısındaki Tapalpa kasabasında öldürüldü.

Gelişmenin ardından ülkede adeta iç savaş çıktı. En az 5 eyalette şiddet olayları bildirildi.

Kartel unsurları federal güçlere karşılık verirken Jalisco eyaletindeki Puerto Vallarta genelinde yol kesmeler, araç yangınları ve silahlı çatışmalar yaşandığı bildirildi.

HAVALİMANINDA SİLAHLI SALDIRI

Öte yandan kartel unsurlarının Guadalajara Uluslararası Havalimanı'na saldırı düzenlediği bilgisi de sosyal medyada paylaşıldı.

İnsanların panik halinde havalimanını terk ettiği görüntüler kısa sürede viral oldu.

Yaşanan şiddet olaylarına ait görüntülere göre Puerto Vallarta adeta yangın yerine döndü.

Meksika'da yaşanan saldırılarda panik anları böyle görüntülendi:

Meksika'da adeta iç savaş yaşanıyor!



Lideri öldürülen kartelin misilleme saldırıları sırasında yaşanan panik anları görüntülendi https://t.co/TJpf7NNiNO pic.twitter.com/mypapHP9mR — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) February 22, 2026

"KIRMIZI ALARM" DURUMUNA GEÇİLDİ

Jalisco yönetimi, yaşanan şiddet olayları nedeniyle vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları çağrısı yaptı. Eyalet genelinde toplu ulaşım geçici olarak durdurulurken, kamu düzenini tehdit eden olaylar nedeniyle en üst düzey uyarı sistemi "kırmızı alarm" devreye alındı. Yetkililer ayrıca federal, eyalet ve yerel birimlerin koordinasyon içinde çalışması için ortak bir kriz ve güvenlik masası kurulduğunu duyurdu.

SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Meksika Savunma Bakanlığı'nın (SEDENA) konuyla ilgili açıklamasında operasyona dair detaylara yer verilirken amacın El Mencho'yu yakalamak olduğu ancak kartelin karşılık vermesi sonucu çıkan çatışmada öldüğü bildirildi. Açıklamada ayrıca ABD'den de istihbarat desteği alındığı ifade edildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kamuoyuna duyurulur ki; merkezi askerî istihbarat, Ulusal İstihbarat Merkezi ve Cumhuriyet Başsavcılığı’nın (FEMDO) çalışmaları kapsamında, Meksika Ordusu Özel Kuvvetleri Tapalpa, Jalisco’da bir operasyon planlayıp icra etmiş; operasyona Hava Kuvvetleri’ne ait çeşitli hava araçları ile Ulusal Muhafızların Acil Müdahale Özel Birimi katılmıştır. Amaç Rubén “N” (a) Mencho’nun yakalanmasıydı.

Operasyon sırasında askerî personel saldırıya uğramış, bunun üzerine kendi güvenliklerini sağlamak amacıyla saldırıya karşılık vermiştir. Olay yerinde “CJNG” adlı suç örgütüne mensup dört kişi hayatını kaybetmiş, üç kişi ağır yaralanmış; bunlar hava yoluyla Mexico City’ye sevk edilirken yaşamını yitirmiştir. Bu kişiler arasında Rubén “N” (a) Mencho da bulunmaktadır. Ancak kimlik tespitine yönelik adli işlemler yetkili makamlar tarafından yürütülecektir.

Ayrıca söz konusu suç örgütünün iki üyesi daha gözaltına alınmış; uçakları düşürme ve zırhlı araçları imha etme kapasitesine sahip roketatarlar dahil çeşitli silahlar ile zırhlı araçlara el konulmuştur.

Ne yazık ki bu askerî harekât sırasında kurumun üç personeli yaralanmış; onlar da acil tıbbi müdahale için Mexico City’deki sağlık tesislerine sevk edilmiştir.

Operasyonun icrasında, merkezi askerî istihbarat çalışmalarına ek olarak, ABD ile ikili koordinasyon ve iş birliği çerçevesinde o ülke makamlarından tamamlayıcı bilgiler sağlanmıştır.

Şu anda Ulusal Muhafız unsurları ile ülkenin merkezinden ve Jalisco’ya komşu eyaletlerden Ordu birlikleri bu federal birimin güvenliğini güçlendirmek üzere sevk edilmektedir.

Ulusal Savunma Bakanlığı, bu tür eylemlerle Meksika’nın güvenliğini güçlendirme konusundaki kararlılığını yinelemektedir."

ABD GÜVENLİK UYARISI YAYIMLADI

ABD’nin Meksika Büyükelçiliği, kartel liderinin öldürülmesinin ardından CJNG kartelinin misillemesiyle bağlantılı bir güvenlik uyarısı yayımladı. ABD'nin uyarısında “Süregelen güvenlik operasyonları ve buna bağlı yol kapatmaları ile suç faaliyetleri nedeniyle ABD vatandaşları yeni bir duyuruya kadar bulundukları yerde kalmalı" denildi.

CÜNEYT ÖZDEMİR MAHSUR KALDIKLARINI DUYURDU

Gazeteci Cüneyt Özdemir, seyahat için bulundukları Meksika'da otelde mahsur kaldıklarını açıkladı. Özdemir, "3 günlüğüne Meksika'ya tatile geldik ve Kartel ile Ordu çatışması arasında mahsur kaldık. Otel dışında barikatlar kurulmuş, araçlar yakılmış, havaalanı yolu kapanmış durumda... Meksika Büyükelçiliğimiz ile irtibat halindeyiz" dedi.

3 günlüğüne Meksika'ya tatile geldik ve Kartel ile Ordu çatışması arasında mahsur kaldık. Otel dışında barikatlar kurulmuş, araçlar yakılmış, havaalanı yolu kapanmış durumda...



Meksika Büyükelçiliğimiz ile irtibat halindeyiz. — cüneyt özdemir (@cuneytozdemir) February 22, 2026

CJNG NEDİR? FALİYETLERİ NELERDİR?

Cártel de Jalisco Nueva Generación /Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG), Meksika’nın en güçlü kartellerinden biri olarak biliniyor. "El Mencho" liderliğinde Meksika'nın en büyük insan kaçakçılığı örgütlerinden biri haline geldi; rakipleriyle birçok eyalette çatıştı, kokain ve metamfetamin ticaretinde rol aldı. Özellikle son yıllarda ABD’ye fentanil sevkiyatını da genişletti.

1966'da doğan "El Mencho" ise son yıllarda uyuşturucu üretip satarak ve işletmelerden haraç alarak bu karteli büyütmesi nedeniyle ülkenin en şiddet yanlısı suç liderlerinden biri olarak görülüyordu. Ayrıca kolluk kuvvetlerine yönelik cüretkâr saldırılarıyla da tanınıyordu.

NEMESİO OSEGUERA CERVANTES KİMDİR?

Nemesio Oseguera Cervantes (d. 1966, Michoacán), kamuoyunda bilinen adıyla El Mencho, Meksika merkezli Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG)’nin kurucu lideri olarak anılıyor. Son on yılda Meksika’nın en güçlü ve en şiddetli suç yapılanmalarından birini yöneten isim olarak öne çıktı.

Michoacán eyaletinin kırsal bir bölgesinde, yoksul bir ailede doğduğu biliniyor. Genç yaşta ABD’ye göç ettiği, Kaliforniya’da tarım işçisi olarak çalıştığı ve burada suç bağlantıları nedeniyle hapis cezası aldığı resmi kayıtlara yansıdı. 1990’larda ABD’den sınır dışı edilmesinin ardından Meksika’ya döndü.

Meksika’ya dönüşünün ardından önce yerel suç ağlarıyla, daha sonra Sinaloa bağlantılı yapılarla temas kurduğu belirtiliyor. 2010’ların başında Jalisco merkezli yeni bir yapılanma olan CJNG’nin liderliğini üstlendi. Kısa sürede ülke genelinde genişleyen örgüt, özellikle metamfetamin ve son yıllarda fentanil ticaretiyle uluslararası ölçekte dikkat çekti.

Oseguera’nın evli ve çocuk sahibi olduğu biliniyor. Ailesi de zaman zaman soruşturmalara konu oldu: Oğlu Rubén Oseguera González (“El Menchito”) ABD’de uyuşturucu suçlamalarıyla yargılanıp mahkûm edildi; eşinin ise kara para aklama suçlamasıyla tutuklandığı açık kaynaklara yansıdı. Kızı Jessica Johanna Oseguera González de ABD’de finansal suçlar kapsamında ceza aldıktan sonra tahliye edildi.

Yakın çevresi tarafından içine kapanık ve temkinli biri olarak tanımlandığı; kamuoyunda ise neredeyse hiç görüntü vermemesi nedeniyle “gölgedeki lider” profili çizdiği aktarılıyor.

Hakkında zaman zaman sağlık sorunları (özellikle böbrek rahatsızlığı) yaşadığına dair iddialar ortaya atıldı; ancak bu konuda resmi ve doğrulanmış bilgiler sınırlı kaldı. Uzun yıllar boyunca yakalanamaması, kamuoyunda hem mit hem de korku unsuru haline gelmesine yol açtı.

ABD Adalet Bakanlığı ve Drug Enforcement Administration (DEA) tarafından hakkında uyuşturucu kaçakçılığı ve organize suç suçlamaları yöneltildi. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Narkotik Ödül Programı kapsamında yakalanmasına ya da mahkûm edilmesine yol açacak bilgi için 15 milyon dolara kadar ödül duyuruldu. Meksika makamları da ayrıca ödül açıkladı.