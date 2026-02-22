Meksika'da lideri öldürülen kartel misilleme yaptı: Ülkede adeta iç savaş yaşanıyor

Meksikalı Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) kartel lideri "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera Cervantes’in, Meksika federal güçleri tarafından öldürüldüğü bildirildi.

Gelişmenin ardından ülkede adeta iç savaş çıktı.

Kartel unsurları federal güçlere karşılık verirken Jalisco eyaletindeki Puerto Vallarta genelinde yol kesmeler, araç yangınları ve silahlı çatışmalar yaşandığı bildirildi.

HAVALİMANINDA SİLAHLI SALDIRI

Öte yandan kartel unsurlarının Guadalajara Uluslararası Havalimanı'na saldırı düzenlediği bilgisi de sosyal medyada paylaşıldı.

İnsanların panik halinde havalimanını terk ettiği görüntüler kısa sürede viral oldu.

Yaşanan şiddet olaylarına ait görüntülere göre Puerto Vallarta adeta yangın yerine döndü.

Meksika'da yaşanan saldırılarda panik anları böyle görüntülendi:

Meksika'da adeta iç savaş yaşanıyor!



Lideri öldürülen kartelin misilleme saldırıları sırasında yaşanan panik anları görüntülendi https://t.co/TJpf7NNiNO pic.twitter.com/mypapHP9mR — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) February 22, 2026

ABD GÜVENLİK UYARISI YAYIMLADI

ABD’nin Meksika Büyükelçiliği, kartel liderinin öldürülmesinin ardından CJNG kartelinin misillemesiyle bağlantılı bir güvenlik uyarısı yayımladı. ABD'nin uyarısında “Süregelen güvenlik operasyonları ve buna bağlı yol kapatmaları ile suç faaliyetleri nedeniyle ABD vatandaşları yeni bir duyuruya kadar bulundukları yerde kalmalı" denildi.

CÜNEYT ÖZDEMİR MAHSUR KALDIKLARINI DUYURDU

Gazeteci Cüneyt Özdemir, seyahat için bulundukları Meksika'da otelde mahsur kaldıklarını açıkladı. Özdemir, "3 günlüğüne Meksika'ya tatile geldik ve Kartel ile Ordu çatışması arasında mahsur kaldık. Otel dışında barikatlar kurulmuş, araçlar yakılmış, havaalanı yolu kapanmış durumda... Meksika Büyükelçiliğimiz ile irtibat halindeyiz" dedi.