Meksika'da otobüs kazası: 41 ölü
Meksika'nın Tabasco eyaletinde meydana gelen otobüs kazasında 41 kişi hayatını kaybetti. Otobüs firması yetkilileri, araçta 48 yolcu bulunduğunu ve kazanın nedeninin araştırıldığını belirtti.
Kaynak: DHA
Meksika'nın Tabasco eyaletindeki otobüs kazasında 41 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Meksika'nın Cancun şehrinden Tabasco eyaletine giden bir otobüsün karıştığı kazada 41 kişi hayatını kaybetti.
Otobüs firması yetkilileri, araçta 48 yolcu bulunduğunu ve kazanın nedeninin araştırıldığını belirtti.
Tabasco eyalet hükümeti ise hayatını kaybedenlerin kimliklerinin belirlenmesi de dahil olmak üzere çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.