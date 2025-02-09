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Meksika'da otobüs kazası: 41 ölü

Meksika'nın Tabasco eyaletinde meydana gelen otobüs kazasında 41 kişi hayatını kaybetti. Otobüs firması yetkilileri, araçta 48 yolcu bulunduğunu ve kazanın nedeninin araştırıldığını belirtti.

Ajans Haberleri
  • 09.02.2025 10:18
  • Giriş: 09.02.2025 10:18
  • Güncelleme: 09.02.2025 10:21
Kaynak: DHA
Meksika'da otobüs kazası: 41 ölü
Fotoğraf: DHA

Meksika'nın Tabasco eyaletindeki otobüs kazasında 41 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Meksika'nın Cancun şehrinden Tabasco eyaletine giden bir otobüsün karıştığı kazada 41 kişi hayatını kaybetti.

Otobüs firması yetkilileri, araçta 48 yolcu bulunduğunu ve kazanın nedeninin araştırıldığını belirtti.

Tabasco eyalet hükümeti ise hayatını kaybedenlerin kimliklerinin belirlenmesi de dahil olmak üzere çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

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