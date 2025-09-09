Meksika'da otobüs trenle çarpıştı: 10 ölü, 61 yaralı

Meksika’da hemzemin geçitte yolcu otobüsüne trenin çarpması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 61 kişi yaralandı.

Meksika’nın Atlacomulco kentinde hemzemin geçitten geçen bir yolcu otobüsüne tren çarptı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.

Meksika Eyaleti Sivil Savunma yetkilileri, kazada ilk belirlemelere göre 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 61 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Kazanın nedeni henüz bilinmiyor. Öte yandan otoyolda meydana gelen kaza sonrası trafik çift yönlü kapatıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.