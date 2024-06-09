Meksika'da sıcak hava dalgası: Can kaybı 90'a yükseldi

Meksika'da Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 2024'ün başından bu yana aşırı sıcaklardan ölenlerin sayısı 90'a yükseldi. Yaklaşık 2 bin kişi ise güneş çarpması nedeniyle hastanelere başvuru yaptı.

Dünya 09.06.2024 09:23 Giriş: 09.06.2024 09:23

Güncelleme: 09.06.2024 09:23 Kaynak: AA

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Fotoğraf: DepoPhotos