Meksika'da süpermarkette patlama: Çoğu çocuk en az 23 ölü

Meksika’nın Hermosillo kentindeki Waldo’s mağazasında meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangında 23 kişi hayatını kaybetti.

Ölüler Günü festivali kutlamaları sırasında meydana gelen patlamanın ardından süpermarketi saran alevler nedeniyle en az 23 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Olayda yaralı sayısının da en az 11 olduğu duyuruldu.

Kentin bulunduğu Sonora eyaletinin valisi Alfonso Durazo, sosyal medyada paylaştığı bir videoda “Kazanın nedenlerini aydınlatmak üzere kapsamlı ve şeffaf bir soruşturma başlatılması talimatını verdim.” dedi. Durazo, hayatını kaybedenlerin çoğunun çocuk olduğunu açıkladı.

ÖLÜMLERİN ÇOĞUNUN NEDENİ DUMAN

Eyalet başsavcısı Gustavo Salas, adli tıp biriminin verilerine göre ölümlerin çoğunun zehirli gaz solunmasından kaynaklandığını açıkladı.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, sosyal medyadan yayınladığı mesajında “Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına en içten taziyelerimi iletiyorum.” Sheinbaum, mağdur ailelere ve yaralılara destek ekiplerinin gönderilmesi talimatını verdiğini belirtti.

Yangının nedenine ilişkin soruşturma sürerken, bazı medya kuruluşları elektrik arızasından kaynaklanmış olabileceğini öne sürdü. Belediye yetkilileri, saldırı ihtimalinin olmadığını belirtti.