Meksika'da yanıcı madde taşıyan tanker patladı: 3 ölü, en az 70 yaralı

Meksika’nın başkenti Meksiko’da dün öğle saatlerinde meydana gelen patlama kentte paniğe yol açtı.

Yanıcı madde yüklü bir tankerin alt geçitte devrilmesi sonucu yaşanan patlamada en az 3 kişi yaşamını yitirdi, 70’in üzerinde kişi yaralandı.

Yerel yetkililer, patlamanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildiğini bildirdi. Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı, bazılarının durumunun ağır olduğu aktarıldı.

Patlamanın ardından yükselen alevler çevredeki araçlara da sıçradı. Yoğun duman nedeniyle bölgedeki yollar trafiğe kapatılırken, güvenlik güçleri olay yerinde kontrol sağlamaya çalıştı.

Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtirken, bölgedeki çalışmaların sürdüğü ifade edildi.