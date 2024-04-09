Meksika Devlet Başkanı Obrador'dan, Ekvador'a "büyükelçilik baskını" tepkisi

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Ekvador polisinin Meksika'nın Kito Büyükelçiliğine yaptığı baskına ilişkin, "Bu kararı alanların son derece düşüncesiz olduğu kanaatindeyim. Bu kararı verenler, kötü içgüdülere sahip." ifadesini kullandı.

Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında konuşan Obrador, 6 Nisan'daki büyükelçilik baskınına ilişkin açıklamada bulundu.

Obrador, "Bu hem ülkemizin egemenliğinin hem de uluslararası kanunların açık bir ihlalidir. Otoriter bir eylemdir. Bunu (Eski diktatör Şili Devlet Başkanı Augusto) Pinochet bile yapmaya cesaret edemedi." dedi.

Meksika Büyükelçiliğinin basılması kararının "berbat bir tavsiye" olduğunu belirten Obrador, "Bu kararı alanların son derece düşüncesiz olduğu kanaatindeyim. Bu kararı verenler, kötü içgüdülere sahip. Bunlar, asil ve kardeş Ekvador halkını sevmiyor." değerlendirmesinde bulundu.