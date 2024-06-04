Meksika Devlet Başkanı Obrador, seçimleri kazanan Sheinbaum'u kutladı

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, 2 Haziran'daki seçimleri kazanarak ülke tarihinin ilk kadın devlet başkanı seçilen Claudia Sheinbaum'u tebrik etti.

Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında konuşan Obrador, 1 Ekim'de başkanlık kuşağını Sheinbaum'a teslim ederek görevini tamamlayacağını belirtti.

Seçimleri Sheinbaum'ın kazanmasının Meksika için tarihi bir olay olduğunu dile getiren Obrador, "Kendimi çok mutlu hissediyorum, görev süremizi tamamlıyoruz, büyük bir memnuniyetle emekli olacağım, başkanlık kuşağını Claudia'ya teslim ettiğimde şunu söyleyeceğim: Görev tamamlandı." ifadesini kullandı.

Obrador, "zeki" ve "saygın" bir akademisyen olduğunu vurguladığı Sheinbaum'ın, Meksiko Belediye Başkanlığı sürecinde ciddi tecrübe kazandığını kaydetti.