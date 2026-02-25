Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, Elon Musk'a dava açmayı planlıyor

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, kendisinin uyuşturucu kartelleriyle bağlantılı olduğu iddiasında bulunması nedeniyle ABD'li milyarder Elon Musk'a yönelik yasal işlem başlatmayı düşündüğünü belirtti.

Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) elebaşı ve ülkenin en çok aranan uyuşturucu baronu El Mencho'nun 22 Şubat'ta öldürülmesinin ardından Meksika'da artan şiddet olayları, dünyanın gündemine oturdu.

Meksika basınında yer alan haberlere göre, X şirketinin sosyal medya platformunda yer alan ve Sheinbaum'un ABD'nin uyuşturucu kaçakçılığı şüphesiyle suçlanan teknelere yönelik operasyonlarını eleştirdiği 2025'e ait bir videoya yönelik değerlendirmede bulunan Musk, "O (Sheinbaum) sadece kartel patronlarının ona söylemesini istediklerini söylüyor." ifadesini kullandı.

Bunun üzerine, Sheinbaum, günlük basın toplantısında Musk'ın ifadelerine yönelik yaptığı açıklamada, "Bir tür yasal işlem başlatmayı düşünüyoruz. Avukatlar bunu inceliyor." dedi.

Sheinbaum, "Uyuşturucu kaçakçılığıyla yönetilen bir hükümet iddiası, eğer daha önce saçmaysa, şimdi daha da saçma. Kendi ağırlığı altında çöküyor. Artık ne uyduracaklarını bile bilmiyorlar." diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Meksika'da federal güvenlik güçleri tarafından Jalisco eyaletinin başkenti Guadalajara kentinin yaklaşık 130 kilometre güneyindeki Tapalpa kasabasında, Jalisco Yeni Nesil Karteli'ne yönelik askeri operasyon gerçekleştirilmiş ve çatışmada CJNG elebaşı El Mencho'nun öldürüldüğü bildirilmişti.

Operasyonun ardından suç örgütünün muhtemel misillemesi olarak Jalisco ve ülkenin diğer bazı eyaletlerinde çok sayıda yol kapatma eylemi ile araç ve iş yeri kundaklama olayları yaşanmıştı.

Jalisco eyalet hükümeti, halktan evlerinde kalmalarını isterken toplu taşımayı askıya almış ve toplumun güvenliğini tehdit eden gelişmeler nedeniyle "kırmızı alarm" uygulamasını devreye sokmuştu.

Geniş çaplı şiddet olayları, ülkenin birçok eyaletinde artarak devam ediyor.

El Mencho'nun öldürülmesinin ardından çıkan şiddet olaylarında 25'i güvenlik görevlisi 73 kişi hayatını kaybetmişti.